Un nuevo escándalo sacudió al mundo del espectáculo y volvió a dejar a El Polaco en el centro de las críticas. El cantante fue acusado de “estafador” tras un show que terminó generando indignación, enojo y una fuerte catarata de reclamos por parte del público que esperaba verlo en vivo.

El episodio ocurrió el último fin de semana durante una fiesta realizada en el Hipódromo de San Isidro, dentro del espacio Paranoli. Según estaba anunciado, la presentación musical debía comenzar a la 1.30 de la madrugada, pero nada ocurrió como estaba previsto y la paciencia de los asistentes comenzó a agotarse rápidamente.

De acuerdo a los testimonios, el artista subió al escenario más de dos horas después del horario pautado. Durante ese lapso, el lugar permaneció lleno, sin información clara ni explicaciones oficiales, mientras el malestar crecía entre quienes habían pagado su entrada con la expectativa de disfrutar del recital.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live. Allí aseguró haber recibido decenas de mensajes de personas que estuvieron presentes esa noche y que se sintieron engañadas. “La gente estaba muy enojada, hablaban de estafa y de falta de respeto”, señaló el conductor.

Según esos relatos, la situación se volvió aún más tensa cuando finalmente apareció El Polaco. Lejos de calmar los ánimos, su actuación terminó por desatar el conflicto. El cantante habría interpretado solo dos canciones, y ni siquiera completas, lo que generó sorpresa y bronca inmediata.

“Prácticamente no cantó. Decía frases sueltas y dejaba que otro siguiera la canción”, relataron varias asistentes. La participación del artista duró apenas unos minutos y dio por finalizada su presencia arriba del escenario, algo que muchos consideraron inadmisible tras la extensa espera.

El público reaccionó con silbidos, quejas y mensajes de enojo en redes sociales. Varias fans expresaron sentirse defraudadas, no solo por la demora sino también por la escasa entrega artística. “Pagamos una entrada para verlo y casi no cantó”, fue una de las frases más repetidas.

Desde la organización del evento reconocieron que hubo una llegada tarde del artista, aunque intentaron minimizar el conflicto asegurando que la fiesta continuó. Sin embargo, esa versión no coincidió con la vivencia del público. Hasta el momento, El Polaco no hizo declaraciones públicas sobre lo sucedido.