Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron hacer una pausa en la rutina y viajaron a Santiago de Chile para disfrutar unos días juntos. La escapada quedó al descubierto por las fotos que ella compartió en sus redes sociales, donde se los vio relajados, sonrientes y en plan de recorrida por la capital chilena.

La pareja apostó por un viaje de bajo perfil, pero las imágenes alcanzaron para mostrar parte del clima que vivieron durante su estadía. Rocío Pardo fue quien abrió una ventana a esas vacaciones, con postales de distintos rincones de la ciudad y momentos compartidos junto al actor, lejos del ruido cotidiano.

El viaje también apareció en un contexto particular para Nicolás Cabré, ya que su nombre volvió a ser mencionado por la situación familiar de Rufina Cabré. En los últimos días, la presencia de la adolescente en Turquía, junto a Magnolia y Amancio Vicuña, generó comentarios después de que la China Suárez y Mauro Icardi viajaran a Japón.

Sin embargo, el actor mantuvo su línea habitual y evitó subirse a cualquier cruce público. Tiempo atrás, cuando fue consultado por la vida de su hija en Turquía, Nicolás Cabré había sido claro sobre cuál era su prioridad: “Yo quiero que mi hija sea feliz. Después, las decisiones las toman los adultos”.

Esa postura volvió a cobrar valor ahora, mientras se multiplican las versiones alrededor de los movimientos familiares de la China Suárez y Mauro Icardi. Por lo pronto, todavía no trascendió si Rufina, Magnolia y Amancio viajarán a la Argentina en caso de que la pareja regrese al país, en medio de los rumores que vinculan al futbolista con River.

Lejos de ese ruido, Rocío Pardo y Nicolás Cabré aprovecharon la estadía en Chile para compartir tiempo juntos y seguir afianzando su relación. Si bien ambos suelen cuidar bastante su intimidad, cada aparición pública o publicación en redes despierta interés entre quienes siguen de cerca la historia de amor.

Así fueron las vacaciones de Nico Cabré y Rocío Pardo en Chile.

Las fotos de la escapada dejaron una postal más liviana dentro de una agenda familiar atravesada por comentarios y versiones cruzadas. Esta vez, el foco estuvo puesto en el descanso, los paseos y la complicidad de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, que eligieron Santiago de Chile para disfrutar unos días a solas.

Así fueron las vacaciones de Nico Cabré y Rocío Pardo en Chile.