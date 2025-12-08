La esperada boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo finalmente tuvo lugar en Villa Carlos Paz, donde la pareja coronó su historia de amor con una fiesta que dejó a todos maravillados. La celebración, realizada durante la tarde y noche del sábado 6 de diciembre, combinó naturaleza, luces y una impronta de cuento de hadas que convirtió cada rincón en un escenario soñado. Familiares, amigos y seres queridos fueron testigos de un evento único en el que el romanticismo se mezcló con la fantasía.

Aunque ya se habían casado por civil el miércoles 3 de diciembre, la verdadera magia llegó días después, cuando Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por una puesta en escena inspirada en un bosque encantado. Una gran carpa se transformó en el escenario central de la ceremonia religiosa, donde un camino de hojas secas y pequeñas luces marcó el ingreso de los novios hacia el momento más emotivo de la noche.

La ambientación fue uno de los puntos más comentados de la velada. Lámparas colgantes simulando enredaderas, flores en cada detalle y una paleta de colores naturales crearon un clima totalmente inmersivo. Incluso la espectacular torta de cinco pisos respondió a la temática, con decoraciones florales que acompañaron a la perfección la estética del evento. La fiesta también contó con carteles con estética medieval y un stand de dulces que reforzó ese aire de realeza moderna que la pareja buscó transmitir.

En cuanto a los looks, Rocío Pardo brilló con dos vestidos pensados para hacerla sentir literalmente un ser mágico. El primero, con cola larga y detalles delicados; el segundo, más suelto y perfecto para la fiesta. Nicolás Cabré, por su parte, eligió un traje estilo príncipe en tonos cream, fiel a la temática. La pequeña Rufina Cabré sorprendió con un look de princesa contemporánea, acompañando a los novios con un vestido corto blanco que despertó ternura entre los invitados.

Uno de los momentos más divertidos de la noche llegó con el cotillón: orejas de duende, coronas de plantas y gorros temáticos permitieron que todos se sumaran al espíritu mágico de la celebración. Las imágenes compartidas por Nicolás Cabré y Rocío Pardo en redes sociales se volvieron virales en minutos y cautivaron a sus seguidores.

Así, rodeados de naturaleza, alegría y una atmósfera de ensueño, Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en una de las bodas más comentadas y fotografiadas del año. Un evento que combinó emoción, creatividad y una dosis perfecta de magia.

Además de los momentos centrales de la boda, las redes sociales se llenaron de videos espontáneos grabados por los propios invitados, donde se los veía a Nicolás Cabré y Rocío Pardo completamente relajados, riendo, bailando y disfrutando de cada segundo. La pareja, que siempre mantuvo un perfil bajo en su vida privada, sorprendió al mostrarse tan descontracturada y abierta a compartir parte de su felicidad con sus seguidores, algo que fue muy celebrado por el público.

Con este casamiento, Nicolás Cabré y Rocío Pardo consolidaron no solo su vínculo sentimental, sino también el estilo propio que vienen construyendo como pareja. Su apuesta por una boda distinta, cargada de identidad y estética, marca un nuevo capítulo en su historia, que promete seguir rodeado de naturaleza, complicidad y ese toque mágico que los caracteriza desde que comenzaron su relación.