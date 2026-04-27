La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda volvió a reunir a las figuras más influyentes del espectáculo argentino en una gala donde la estética fue protagonista absoluta. Desde primeras figuras hasta influencers, todos desfilaron con apuestas que dieron que hablar y marcaron el pulso de lo que se viene en materia de tendencias.

Entre las más destacadas de la noche estuvo Carolina Pampita Ardohain, quien deslumbró con un diseño de Carolina Herrera. Su elección combinó elegancia clásica con un toque moderno, reafirmando su lugar como uno de los íconos de estilo más fuertes del país. Cada detalle, desde el peinado hasta los accesorios, estuvo pensado para brillar.

Otra de las que se llevó todas las miradas fue Mariana Fabbiani, quien sorprendió al apostar por un vestido vintage perteneciente a su abuela. La conductora logró resignificar la prenda con una impronta actual, generando uno de los momentos más emotivos y originales de la alfombra roja.

En el terreno de lo jugado, Romina Gaetani se destacó con un diseño escultórico firmado por Fabián Zitta. La actriz apostó a una silueta imponente que rompió con lo tradicional y dejó en claro que la moda también puede ser arte en movimiento.

La previa del evento comenzó con la conducción de Chino Leunis y Zaira Nara, quienes acompañaron el desfile de celebridades con entrevistas y comentarios sobre cada look. La dinámica permitió conocer el detrás de escena de cada elección y sumar cercanía con los protagonistas.

Más tarde, Valeria Mazza y Iván de Pineda tomaron el control del escenario para dar inicio formal a la premiación. Con su elegancia característica, ambos le aportaron un marco sofisticado a una ceremonia que reunió a más de 300 invitados del mundo fashion.

Además de los nombres consagrados, la noche también dejó lugar para nuevas figuras e influencers que apostaron a estilos frescos y disruptivos. La combinación entre tradición y renovación fue una de las claves que definió esta edición.

Así, los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo premiaron lo mejor del año, sino que también consolidaron una pasarela donde la creatividad y la identidad fueron protagonistas. Una noche donde vestirse bien no fue suficiente: había que impactar.