Hubo un momento en la noche en que la ceremonia cambió de clima por completo. Susana Giménez dejó de ser una invitada más en los Martín Fierro de la Moda y pasó a ocupar el lugar central de un reconocimiento que repasó su historia, su imagen y el peso que tuvo durante décadas en el universo del espectáculo argentino.

Todo comenzó cuando los conductores de la gala prepararon el terreno para una distinción especial. Valeria Mazza e Iván de Pineda presentaron el homenaje como el de “un sinónimo de elegancia, presencia y alegría”, y enseguida anunciaron el premio que recibiría la figura de Telefe: “Ícono de la moda”. A partir de ahí, la atención de la sala se corrió por completo hacia ella.

Sentada junto a Mercedes Sarrabayrouse, Susana Giménez observó un video que recorrió distintas etapas de su carrera y que recuperó imágenes de sus apariciones más recordadas. Al mismo tiempo, varias modelos fueron saliendo al escenario para recrear algunos de los vestidos que marcaron sus años de mayor exposición, desde galas y producciones fotográficas hasta ciclos de televisión que ayudaron a fijar un estilo propio.

La devolución de la conductora no tardó en mostrar que el impacto había sido real. Primero apeló al humor, como suele hacer cuando algo la conmueve más de la cuenta, y soltó: “Me pasaron tantas cosas viendo esto, aunque son guachos al mostrar cuántas décadas fueron”. La sala acompañó con risas, pero también con esa sensación de estar viendo a una figura revisar en vivo una parte enorme de su recorrido.

Después llegó una reflexión más larga, en la que Susana Giménez unió memoria, trabajo y construcción de imagen. “Cuando comencé había mucha moda, te prestaban y luego tenías que devolverlo. Después, con el programa diario, ya era una cosa de locos y traté de cambiar de look. Tuve que empezar a comprar, esa fue la desgracia, pero estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que me pongo. Me gusta y es la primera vez que me dan un Martín Fierro de la Moda”, expresó desde el escenario.

Lejos de bajar la intensidad, el agradecimiento final dejó ver que el tributo la había descolocado por completo. “Esto fue tan impresionante que me quedé muda. Fue brutal lo que hicieron. Gracias por esto“, dijo antes de seguir con saludos y bromas, todavía sorprendida por el despliegue que se había montado para contar su historia en clave fashion.

La ceremonia venía avanzando con premios, ternas y looks, pero ese tramo quedó recortado aparte. Porque más allá de la estatuilla, lo que se armó alrededor de Susana Giménez funcionó como una consagración pública de algo que ya estaba instalado hace años: su nombre no quedó ligado solo a la televisión, también a una manera de mostrarse, de marcar época y de volver inolvidable cada aparición.