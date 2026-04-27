La moda tuvo su gran noche en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, los Martín Fierro de la Moda reunieron a figuras, diseñadores y referentes del mundo fashion en una gala cargada de glamour, emoción y reconocimientos. Con la ceremonia ya finalizada, quedó confirmada la lista completa de ganadores de esta nueva edición.
Estos son todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda:
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
Juana Viale (Almorzando con Juana)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Mejor estilo en conducción masculina
Iván de Pineda (Pasapalabra)
Mejor estilo panelista femenina
Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista masculino
Lizardo Ponce (SQP)
Actriz con mejor estilo en ficción
Julieta Zylberberg (Yiya)
Actor con mejor estilo en ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Mejor estilo femenino en big show
Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
Mejor estilo masculino en big show
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a de moda femenina
Evangelina Bomparola
Mejor diseñador de moda masculina
Nicolás Zaffora
Mejor maquillador/a
Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
Max Jara
Mejor estilista
Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Mejor influencer de moda
Zaira Nara
Mejor estilo femenino en streaming
Evelyn Botto (Olga)
Mejor estilo masculino en streaming
Fer Dente (Olga)
Mejor estilo en redes
Carolina Pampita Ardohain
Nuevo talento de la moda
Valentina Schuchner
Talento argentino por el mundo
Adrián Appiolaza
Ícono de la moda argentina
Susana Giménez
Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026
Jessica Trosman
Premio Martín Fierro de la Moda de Oro 2026
Juana Viale