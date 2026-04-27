La moda tuvo su gran noche en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, los Martín Fierro de la Moda reunieron a figuras, diseñadores y referentes del mundo fashion en una gala cargada de glamour, emoción y reconocimientos. Con la ceremonia ya finalizada, quedó confirmada la lista completa de ganadores de esta nueva edición.

Estos son todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda:

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Mejor estilo en conducción masculina

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Mejor estilo panelista femenina

Sol Pérez (Gran Hermano)

Mejor estilo panelista masculino

Lizardo Ponce (SQP)

Actriz con mejor estilo en ficción

Julieta Zylberberg (Yiya)

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

Mejor estilo femenino en big show

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Mejor estilo masculino en big show

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Mejor diseñador/a de moda femenina

Evangelina Bomparola

Mejor diseñador de moda masculina

Nicolás Zaffora

Mejor maquillador/a

Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

Max Jara

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Mejor influencer de moda

Zaira Nara

Mejor estilo femenino en streaming

Evelyn Botto (Olga)

Mejor estilo masculino en streaming

Fer Dente (Olga)

Mejor estilo en redes

Carolina Pampita Ardohain

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Talento argentino por el mundo

Adrián Appiolaza

Ícono de la moda argentina

Susana Giménez

Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026

Jessica Trosman

Premio Martín Fierro de la Moda de Oro 2026

Juana Viale