La primera edición de los Premios Pinti no solo reconoció a las figuras más importantes del teatro argentino, sino que además convirtió al Teatro Colón en el escenario de una impactante alfombra roja. Actores, actrices, directores y productores desfilaron con sus mejores elecciones de vestuario, en una gala donde el glamour ocupó un lugar tan importante como la entrega de los galardones.

Entre las personalidades que captaron todas las miradas estuvieron Moria Casán, Mirtha Legrand, Guillermo Francella, Adrián Suar, Florencia Peña, Mercedes Morán, Cecilia Roth, Nicolás Vázquez, Griselda Siciliani y Dai Fernández, quienes llegaron al evento con estilismos cuidadosamente preparados para una de las noches más importantes del calendario teatral.

La ceremonia, organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales), reunió a una gran cantidad de artistas que aprovecharon la ocasión para desplegar looks que combinaron elegancia y personalidad. Desde vestidos de alta costura hasta trajes de corte clásico, la alfombra roja mostró una amplia variedad de propuestas que reflejaron las tendencias actuales.

Así fueron los Premios Pinti

Así fueron los Premios Pinti

Así fueron los Premios Pinti

Uno de los momentos más comentados fue el paso de Moria Casán, quien volvió a demostrar su sello inconfundible con un outfit de fuerte presencia. A su vez, Mirtha Legrand eligió un diseño sofisticado que estuvo a la altura de una velada histórica, mientras que Griselda Siciliani apostó por un estilo moderno que recibió numerosos elogios.

En el caso de los hombres, Nicolás Vázquez fue uno de los más fotografiados gracias a un traje elegante que reafirmó su perfil clásico. También sobresalieron Guillermo Francella, Adrián Suar y Diego Peretti, quienes optaron por conjuntos sobrios y refinados para acompañar una noche de celebración para el teatro argentino.

Así fueron los Premios Pinti

Así fueron los Premios Pinti

Así fueron los Premios Pinti

Por su parte, Dai Fernández, Florencia Peña, Mercedes Morán, Lizy Tagliani y Cecilia Roth también se destacaron con elecciones que mezclaron glamour, diseños contemporáneos y detalles que marcaron diferencia sobre la alfombra roja. Cada una imprimió su estilo personal en una gala que tuvo una importante diversidad de propuestas estéticas.

Más allá de los premios entregados durante la ceremonia, la moda volvió a ocupar un rol central en el evento. La alfombra roja de los Premios Pinti se transformó en una verdadera vidriera para las principales figuras del espectáculo argentino, consolidando a esta primera edición como una cita donde el talento y la elegancia caminaron de la mano.

Así fueron los Premios Pinti

Así fueron los Premios Pinti

Así fueron los Premios Pinti