La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity llegó con dos incógnitas: quién sería el primer famoso en despedirse y cómo respondería la audiencia a una noche decisiva. El programa de Wanda Nara reunió a los participantes que habían recibido el delantal negro durante la semana, con la certeza de que uno de ellos dejaría la competencia.

El desafío estuvo inspirado en un plato de Ian Lucas, el último campeón del reality. Los concursantes debían preparar una milanesa de tomahawk con hueso, rebozada con pan rallado y panko. Había, además, una restricción: no podían acompañarla con fideos, como había hecho Lucas en la final que ganó.

La consigna puso a cocinar a Pachu Peña, Alejandro Lerner, Diego Ramos, Pablo Migliore, Marta Fort, Campi, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Luck Ra, Nazareno Casero, Grego Rossello y Morena Beltrán. Para los doce, la devolución de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana podía significar el final de su paso por MasterChef Celebrity.

Tras probar los platos, el jurado dejó la definición entre Pachu Peña, Alejandro Lerner y Diego Ramos. Mientras se acercaba la primera despedida de la temporada, también empezaban a conocerse las cifras de audiencia de la gala: el rating de Telefe cerca de las 23 y la cantidad de espectadores que seguían el react en vivo.

Cuánto midió MasterChef Celebrity en la primera gala de eliminación

En Telefe, la emisión registró un promedio de 11,3 puntos de rating y un pico de 11,6. Los números ubicaron al reality al frente de la televisión abierta cerca de las 23, mientras avanzaba la primera noche en la que uno de los famosos debía dejar la competencia.

La gala también tuvo audiencia fuera de la pantalla tradicional. El react de MasterChef Celebrity en Streams Telefe superó los 150.000 espectadores en vivo en su momento de mayor convocatoria. Se trata de una medición distinta del rating televisivo, por lo que ambas cifras muestran cómo le fue al programa en cada plataforma.

La noche terminó con Pachu Peña como primer eliminado, después de quedar entre los últimos tres junto a Alejandro Lerner y Diego Ramos. Así, la primera despedida de MasterChef Celebrity llegó en una emisión que lideró su franja cerca de las 23 y también convocó público en el streaming.