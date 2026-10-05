Una de las recetas que Ian Lucas había presentado en la final volvió a la cocina, pero con una regla diferente. MasterChef Celebrity tomó ese plato como desafío para la primera gala de eliminación de la temporada: al terminar la noche del domingo 4 de octubre, uno de los famosos tendría que despedirse.

La prueba reunió a 12 participantes que habían recibido el delantal negro durante la semana. Además de Pachu Peña, cocinaron Diego Ramos, Pablo Migliore, Alejandro Lerner, Marta Fort, Campi, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Luck Ra, Nazareno Casero, Grego Rossello y Morena Beltrán. Todos se jugaban la continuidad frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

La consigna era preparar una milanesa de tomahawk con hueso, rebozada con pan rallado y panko. Ian Lucas, el último campeón de MasterChef Celebrity, recordó que en su versión de la final había acompañado la carne con fideos negros. Esta vez, Maru Botana aclaró que los concursantes no podían usar fideos como guarnición.

Esa restricción los obligaba a resolver el acompañamiento de otra manera, además de cumplir con la preparación principal. Con doce platos por evaluar y una sola salida por definir, la devolución del jurado fue reduciendo el grupo hasta dejar a tres participantes a la espera de la decisión.

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Pachu Peña, Alejandro Lerner y Diego Ramos quedaron entre los últimos tres de la gala. Los tres habían superado la instancia de cocina, pero todavía necesitaban la aprobación de los chefs para seguir en el programa. Finalmente, el jurado anunció que Pachu Peña era el primer eliminado de la temporada 2026.

Así terminó el paso del humorista por MasterChef Celebrity. Pachu Peña había contado antes que en octubre debía comenzar una gira, aunque en la emisión su salida se definió después de que los chefs evaluaran los platos de la prueba.

Para Lerner y Ramos, la devolución terminó con la posibilidad de continuar. Para Pachu, la noche del tomahawk fue la despedida: entre doce participantes con delantal negro, le tocó ser el primero en dejar la competencia.