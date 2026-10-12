La segunda eliminación de MasterChef Celebrity abrió dos conversaciones en redes sociales. Una giró en torno al lugar que Paula Trápani había ocupado en el programa durante sus primeras dos semanas. La otra apuntó a Ángel de Brito: varios espectadores recordaron que el conductor había adelantado su salida antes de que se emitiera la gala.

En la cocina, Trápani llegó a la definición frente a Mike Amigorena. Había preparado un risotto rojo con calamares, pero el jurado cuestionó la cocción del arroz y del marisco. Finalmente, los chefs consideraron decisivo el estado del calamar y eligieron a Paula Trápani como la segunda eliminada de la temporada.

La periodista se mostró triste por dejar la competencia tan pronto. Sus compañeros la abrazaron al despedirse y el jurado destacó la actitud con la que había afrontado el desafío. Antes de irse, expresó que le gustaría tener otra oportunidad para cocinar en MasterChef Celebrity, aunque su eventual regreso no quedó confirmado en esa gala.

Los memes sobre el paso de Paula Trápani por MasterChef Celebrity

Una parte de las bromas se centró en la presencia que tuvo la conductora en pantalla. Algunos usuarios plantearon, con humor, que su salida no modificaría demasiado el programa porque sentían que había tenido poco protagonismo. Esa fue una opinión de los espectadores que hicieron los memes, más allá de la devolución que recibió por su plato.

Los comentarios mostraron dos formas distintas de mirar su participación. Mientras el jurado valoró el compromiso de Paula Trápani durante la competencia, quienes hicieron esas publicaciones pusieron el foco en cuánto entretenimiento les había dado. Así, la reacción en redes se alejó del error de cocción que había determinado su eliminación.

Ángel de Brito también apareció en los memes

El otro blanco de las publicaciones fue Ángel de Brito. Durante la semana, el conductor había adelantado que Trápani sería la segunda eliminada de MasterChef Celebrity. Cuando el jurado confirmó el resultado, algunos espectadores le reprocharon haberles quitado la sorpresa y transformaron ese enojo en bromas.

Para quienes habían escuchado el adelanto, el mano a mano final entre Paula Trápani y Mike Amigorena ya tenía un desenlace conocido. Otros siguieron la gala sin esa información y se enteraron de la decisión al mismo tiempo que los participantes. Las reacciones al spoiler se sumaron, así, a los memes sobre la despedida de la periodista.

Entre las bromas por su breve paso por el reality y las críticas al resultado anticipado, la eliminación de Paula Trápani siguió dando que hablar después de que dejara su delantal. La discusión en redes terminó teniendo tanto que ver con la gala como con la manera en que el público la había seguido.