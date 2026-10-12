El arroz y el calamar fueron los ingredientes obligatorios de la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Los participantes podían elegir qué plato preparar con ellos, pero debían convencer a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana para seguir en competencia. Entre las preparaciones que más dudas generaron quedó la de Paula Trápani.

La primera decisión dejó a salvo a Pablo Giralt y Hernán “Mala Fama” Coronel. Con ellos fuera de peligro, el jurado tuvo que elegir entre Mike Amigorena y Paula Trápani. Ambos habían recibido observaciones por la cocción de sus platos, aunque la devolución de cada uno tuvo matices distintos.

El plato que definió la eliminación en MasterChef Celebrity

En el caso de Amigorena, Martitegui reconoció que su preparación tenía “buen sabor”, pero enseguida le aclaró que “eso era lo único que tenía su plato”. El arroz necesitaba más cocción y Maru Botana señaló otro problema: “A mí parecer, el calamar está duro”. Betular, sin embargo, dijo que había quedado “fascinado” con lo que hizo el actor.

Después llegó el turno del risotto rojo con calamares de Paula. La periodista había elegido cortar el calamar en piezas grandes en lugar de presentarlo en los habituales anillos. Al probar el plato, Betular advirtió que tanto el arroz como el calamar necesitaban más tiempo de cocción. Martitegui fue más directo: “Fue casi del mar a la mesa, por eso te lo hice probar”.

Tras comparar ambas preparaciones, Maru Botana anunció que Paula Trápani era la segunda eliminada de la temporada. Aunque el risotto también tenía problemas de cocción, Martitegui explicó que el error decisivo había sido el calamar crudo. Mike Amigorena, en cambio, consiguió continuar una semana más en el programa.

La reacción de Paula Trápani al quedar eliminada

El resultado golpeó a la periodista, que esperaba permanecer más tiempo en las cocinas. “Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, expresó después de escuchar la decisión del jurado.

Betular intentó acompañarla en la despedida y le recordó que “Masterchef es así”: una mala noche puede terminar con la participación de cualquiera. También la alentó a valorar lo que había aprendido durante su paso por el certamen y le dijo: “Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver”.

Antes de dejar su delantal sobre la mesada, Paula Trápani recibió el cariño de sus compañeros y dejó en claro que le gustaría regresar. “Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años”, afirmó al despedirse de MasterChef Celebrity.