La segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity volvió a poner a Telefe al frente de la televisión abierta el domingo 11 de octubre. Mientras el jurado definía quién dejaría la competencia, el reality mantuvo una distancia marcada respecto de El Trece, su competidor más cercano en las cifras informadas para esa noche.

Cuánto midió MasterChef Celebrity en la segunda gala de eliminación

Durante la emisión, MasterChef Celebrity registró mediciones de entre 11,7 y 12,1 puntos de rating. El valor más alto informado fue de 12,1 puntos. Se trata de marcas tomadas en tiempo real, por lo que ese máximo no debe confundirse con un promedio final de la gala.

Entre los valores comunicados para el programa hubo una variación de cuatro décimas. Así, los registros disponibles lo muestran moviéndose dentro de la franja de los 11 y 12 puntos mientras transcurría la eliminación. No se detalló a qué momento de la emisión correspondió cada marca, incluido el pico.

El Trece, en cambio, registró entre 3,5 y 3,8 puntos durante la misma noche. Sus marcas quedaron por debajo de las de MasterChef Celebrity en todo el rango informado. Como no se cuenta con una medición de ambos canales tomada en el mismo minuto, no es posible precisar una ventaja puntual en puntos.

La distancia también se observó frente a las otras señales con cifras disponibles. América TV se ubicó entre 0,6 y 0,8 puntos, mientras que la TV Pública marcó 0,3. Con esos registros, el programa conducido por Wanda Nara ocupó el primer lugar de la televisión abierta durante la gala.

La emisión terminó con Paula Trápani como segunda eliminada, después de quedar en la definición frente a Mike Amigorena. Los participantes habían cocinado platos con arroz y calamar, pero el resultado de esa prueba fue el contexto de una noche cuyo dato principal, en materia de audiencia, fue el liderazgo de Telefe.

De este modo, las mediciones en tiempo real situaron a MasterChef Celebrity entre los 11,7 y los 12,1 puntos, frente a un El Trece que se movió entre 3,5 y 3,8. El dato permite describir cómo se ordenaron los canales durante la emisión, aunque no establece el promedio definitivo del programa.