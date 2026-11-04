La eliminación de Diego Ramos en MasterChef Celebrity dejó una reacción inesperada en redes sociales. Aunque el actor fue quien abandonó la competencia, buena parte de las bromas se dirigieron a uno de los participantes que logró seguir. Entre los memes aparecieron reclamos contra la decisión del jurado y mensajes de quienes no querían despedirse de Ramos.

La discusión comenzó después de una gala en la que diez famosos tuvieron que preparar ñoquis con salsa. Diego Ramos presentó una versión de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul. Su plato quedó entre los tres menos logrados junto con los de Grego Rossello y Hernán “Mala Fama” Coronel, pero el jurado decidió que fuera el actor quien dejara el programa.

A quién apuntaron los memes por la salida de Diego Ramos

Grego Rossello fue el principal blanco de las burlas. Algunos usuarios sostuvieron que el influencer debía haber sido eliminado en lugar de Ramos y transformaron ese reclamo en memes sobre el veredicto. La crítica estaba dirigida a la comparación entre los tres platos de la definición, no a que Grego hubiera sido el único participante en riesgo.

Grego había preparado ñoquis de espinaca y ricota con salsa de champiñones. Mala Fama, por su parte, combinó papa, batata y apio con salsa bolognesa. Los tres escucharon la evaluación final, pero solo uno tuvo que entregar el delantal. Ese desenlace dio material a quienes cuestionaron que la preparación de Grego alcanzara para mantenerlo en competencia.

Los seguidores de Diego Ramos reaccionaron desde otro lugar. Además de compartir memes sobre la decisión, lamentaron perder a un participante al que habían tomado cariño por su forma de relacionarse con los demás en la cocina. Su despedida, en la que agradeció a sus compañeros y habló de los chefs como profesores, hizo que el fallo también generara mensajes de apoyo.

Hubo festejos entre los fanáticos de Hernán “Mala Fama” Coronel. El cantante había llegado a la misma definición que Ramos y Rossello, por lo que su continuidad estuvo en duda hasta el veredicto. Para quienes lo siguen, la noticia de que se salvaba fue el motivo para celebrar en medio de los reclamos por la salida del actor.

Así, los memes de la quinta eliminación tuvieron varios destinatarios: el jurado por su elección, Grego Rossello por haber seguido en carrera y Mala Fama por el alivio de sus seguidores. Diego Ramos se fue de MasterChef Celebrity, pero la conversación en redes continuó alrededor de quienes permanecieron en el certamen.