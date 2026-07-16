La clasificación de Argentina a la siguiente instancia del Mundial 2026 después de vencer a Inglaterra no solo desató festejos en todo el país, sino también una nueva catarata de memes. Como ya había sucedido en partidos anteriores, la gran protagonista fue Mirtha Legrand, quien volvió a convertirse en tendencia gracias a las imágenes generadas con inteligencia artificial que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

En esta oportunidad, la histórica conductora apareció enfrentándose a la Reina Isabel, en una serie de montajes que jugaron con la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra. Las publicaciones despertaron miles de reacciones, comentarios y compartidos, consolidando a Mirtha Legrand como uno de los personajes favoritos de internet durante la Copa del Mundo.

La plataforma X fue el escenario donde se multiplicaron las creaciones más originales. En pocas horas comenzaron a circular imágenes de Mirtha Legrand protagonizando escenas de ficción junto a la monarca británica, con situaciones humorísticas inspiradas en el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y el clima de euforia que se vive entre los hinchas argentinos.

Mirtha Legrand le ganó la batalla a la Reina Isabel

No es la primera vez que la conductora queda en el centro de las bromas digitales. Durante el torneo ya había sido protagonista de memes luego de las victorias frente a Egipto y Suiza, donde los usuarios también apelaron a la inteligencia artificial para crear escenas fantásticas con la diva como figura principal.

Lejos de molestarse por la repercusión, Mirtha Legrand ya había dejado en claro que disfruta de este fenómeno viral. En una entrevista con Hablemos de esto, por TN, se mostró divertida por las publicaciones que circulan en internet y reconoció que sigue de cerca el impacto que generan.

"Habla la faraona", lanzó entre risas al referirse a los montajes que suelen mostrarla con un aspecto inmortal o legendario. Luego agregó: "Me hacen gracia, me divierten", dejando en evidencia que recibe con humor cada una de las imágenes que aparecen durante el campeonato.

Mirtha Legrand le ganó la batalla a la Reina Isabel

Además, la conductora destacó el clima que generó la competencia deportiva entre los argentinos. "Me hace gracia todo lo que generó este campeonato, y nos ha unido bastante a los argentinos", expresó, resaltando cómo el fútbol también dio lugar a momentos de humor que se volvieron parte de la experiencia del Mundial 2026.

Con cada victoria de Argentina, los usuarios parecen encontrar una nueva excusa para convertir a Mirtha Legrand en protagonista de las redes. Mientras la Selección continúa soñando con levantar la copa, la conductora sigue sumando memes y demostrando que, además de ser un ícono de la televisión, también es una de las figuras más queridas del universo digital.

Mirtha Legrand le ganó la batalla a la Reina Isabel