Las lágrimas de Antonela Roccuzzo aparecieron cuando la tensión ya se había convertido en desahogo. Después de la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, las cámaras la enfocaron en medio del festejo y su emoción no tardó en recorrer las redes sociales.

La esposa de Lionel Messi vivió el partido desde la tribuna con la misma intensidad que miles de hinchas argentinos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El duelo tuvo todos los condimentos de una semifinal mundialista: sufrimiento, remontada, festejos contenidos y una alegría enorme cuando el equipo de Lionel Scaloni logró sellar el pase al partido decisivo.

El video que se viralizó muestra a Antonela Roccuzzo quebrada por la emoción, sin poder contener el llanto luego del triunfo. La escena impactó porque mezcló muchas sensaciones a la vez: la felicidad por Argentina, el orgullo por Messi y el peso de estar otra vez a un paso de la gloria máxima con la Selección Argentina.

Durante el encuentro, la rosarina estuvo acompañada por sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes también siguieron de cerca cada momento del partido. La familia de Messi volvió a ocupar un lugar central en la tribuna, como parte de ese círculo íntimo que acompaña al capitán argentino en cada desafío importante del Mundial.

Después del partido, Antonela compartió una publicación con imágenes de la jornada y un mensaje que resumió la emoción del momento. "¡Gracias, Dios! ¡Vamooos, Argentina! A la final”, escribió junto a las fotos, donde se la pudo ver celebrando con sus hijos y disfrutando de una noche inolvidable para todo el equipo.

Su look también llamó la atención en medio del festejo. Para acompañar a la Selección Argentina, eligió un pantalón blanco de corte recto con pinzas, una camiseta argentina usada como top y una mini bag camel con correa negra. La combinación mantuvo su estilo sencillo y elegante, pero completamente conectado con el clima mundialista.

La imagen de Antonela Roccuzzo llorando terminó convirtiéndose en una de las postales más emotivas de la semifinal. Con la final del domingo por delante, su reacción reflejó el sentimiento de muchos hinchas: alivio por una batalla ganada, orgullo por el presente de Messi y una expectativa enorme por lo que puede ser otra página histórica para la Selección Argentina.