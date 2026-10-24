La relación entre Melody Luz y Alex Caniggia atravesó momentos mucho más difíciles de lo que se conocía públicamente. En una entrevista íntima, la bailarina recordó una situación que la lastimó profundamente mientras estaba embarazada de su hija, Venezia, y reveló detalles de una conducta de su pareja que vivió como una traición.

La confesión llegó durante una charla con Infobae, donde Melody Luz habló sin filtros sobre los engaños y puso en duda la fidelidad que muchos hombres dicen mantener en sus relaciones. “A todos los que se hacen los fieles no les creo nada. La fidelidad está colgando de un hilo. Si la hacés, hacela bien”, expresó al compartir su postura sobre las infidelidades.

Al profundizar en lo sucedido con Alex Caniggia, la artista aclaró que no había descubierto encuentros físicos con otras mujeres, sino una serie de interacciones virtuales que igualmente le provocaron un enorme malestar. “No fue una infidelidad de que yo leía que se estaba encontrando con otra o que se enviaban fotos, era algo más de coqueteo y fueguitos, pero eran varias y yo mientras estaba embarazada”, explicó.

Para Melody, el problema no se limitó a los mensajes o las reacciones en redes sociales. El momento en el que ocurrió todo hizo que la situación resultara todavía más dolorosa, ya que atravesaba el embarazo de su primera hija y esperaba otro tipo de acompañamiento por parte de su pareja.

La bailarina también contó cómo llegó a descubrir lo que estaba pasando. Según relató, una mezcla de intuición y curiosidad la llevó a revisar el celular del mediático. “Para mí fue la gran falta de respeto hacerlo, fue una mezcla de intuición y de agarrarle el celular”, recordó sobre aquel episodio que marcó un antes y un después en su vínculo.

Lejos de minimizar las consecuencias, Melody Luz reconoció que fue una experiencia emocionalmente muy difícil. “No lo haría de vuelta porque es un momento muy feo para una, te empieza a latir el corazón y no podés decir nada, es feo”, sostuvo al describir la angustia que sintió al encontrarse con esas interacciones.

El imperdonable momento que vivió Melody con Caniggia

Sin embargo, la historia también tuvo una respuesta de su parte. La bailarina confesó que, en medio de la crisis, decidió ponerle fin a la relación durante un tiempo y tuvo un acercamiento con otra persona. “Yo ya me vengué, le corté y estuve con otra persona. Un poco lo hice sabiendo que era una persona que le caía mal a él”, reveló, al reconocer que su decisión también tuvo un componente de revancha.

Finalmente, las declaraciones de Melody Luz dejaron al descubierto una etapa compleja de su historia con Alex Caniggia, padre de Venezia. Su testimonio no solo recordó un conflicto que atravesaron durante el embarazo, sino que también mostró cómo aquella experiencia influyó en su manera de entender la confianza, los límites y la fidelidad dentro de una pareja.