Charly García cumplió 75 años y eligió celebrarlos rodeado de amigos, familiares y grandes figuras del espectáculo argentino e internacional. La reunión se realizó el viernes 23 de octubre en un lugar cargado de recuerdos para el músico, que volvió a convertirse en el centro de atención con una fiesta que dejó imágenes imperdibles.

El encuentro tuvo lugar en La Fábrica, la histórica casona que fue hogar, estudio y refugio creativo del artista durante distintas etapas de su carrera. Allí nacieron trabajos fundamentales de su discografía y se desarrollaron momentos clave de su trayectoria, por lo que la elección del espacio tuvo un significado especial para el creador de Say No More.

Entre los invitados más destacados estuvo Fito Páez, uno de los músicos que mantiene una relación especial con Charly. El rosarino llegó acompañado por su hija Margarita y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al saludar con un beso al cumpleañero. También dijeron presente Ricardo Mollo, Carlos Vives, Celeste Carballo y Joaquín Levinton.

Un cumpleaños lleno de rock

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La lista incluyó además a figuras de la televisión y el espectáculo. Mariana Fabbiani y Beto Casella se sumaron a la celebración, mientras que el actor y humorista Agustín Rada Aristarán asistió junto a Fer Metili. La cantante Brenda Asnicar también formó parte de la reunión, que combinó distintas generaciones y estilos artísticos.

En el plano musical, el festejo contó con la presencia de históricos compañeros y colaboradores de García, entre ellos Willy Iturri, Raúl Porchetto, Fabián “Zorrito” von Quintiero, Rosario Ortega, Fernando Kabusacki y Kiuge Hayashida. También participaron las fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano, responsables de retratar distintos momentos de la vida del legendario artista.

Las imágenes difundidas mostraron a Charly compartiendo conversaciones, abrazos y fotografías con sus invitados. Uno de los detalles que llamó la atención fue la torta de cumpleaños, decorada con referencias a su universo musical y la inscripción “Charly 75”. El músico sopló las velitas en una celebración que tuvo como protagonistas tanto a sus afectos como a su extensa obra.

Un cumpleaños lleno de rock

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La reunión también contó con la presencia de su hermano Dani García Moreno y de Mercedes Iñigo, su novia, quienes acompañaron al artista durante la jornada. Entre los asistentes se destacó, además, Damián Amato, titular de Sony Music, en una noche que reunió a personalidades vinculadas a diferentes momentos de la carrera del músico.

Mientras los fanáticos celebraban su cumpleaños desde distintos puntos del país, Charly García vivió una noche especial en un espacio fundamental de su historia. A sus 75 años, el ícono del rock nacional volvió a demostrar el enorme vínculo que construyó con colegas, amigos y admiradores, en un festejo que dejó postales para el recuerdo.

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