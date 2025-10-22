El increíble cambio de look de Melody Luz que sorprendió a todos: “¡Es otra!”

Luego de contar cómo fue su primer y tenso encuentro con la madre de su pareja, Melody Luz volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo completamente distinto: un cambio de look que dejó sin palabras a sus seguidores.

Melody Luz decidió despedirse de su característico tono rojizo y apostar por un negro intenso que marcó una transformación total en su imagen. En su cuenta de Instagram mostró el paso a paso del cambio y el resultado final, recibiendo una avalancha de elogios por parte de sus fanáticos.

“Teñirme es un ritual que me conecta conmigo. Es una forma de expresar cómo me siento y cómo quiero verme, me hace sentir bien”, confesó en el video donde dejó ver su nuevo estilo, que rápidamente se llenó de likes y comentarios positivos.

Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como “El cabello oscuro siempre es un 10”, “Ese color te queda hermoso” y “Le quedó muchísimo mejor, amé”. Incluso, varios usuarios señalaron su parecido con La Joaqui, quien también luce una melena oscura.

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Melody Luz contó que se siente renovada y más auténtica con este cambio. “Estoy renovadísima, soy otra. Voy probando, pero esto me gusta más, va más conmigo. Teñirse, ir a la peluquería, cuidarse, es un mimo”, expresó con entusiasmo.

El nuevo look no solo conquistó a sus seguidores, sino también a su pareja, Alex Caniggia, quien no dudó en dejarle un romántico comentario en su última publicación: “Mi morochita hermosa, enana amor mío, te amo, quedate morocha síiii”, escribió junto a varios corazones.

Fiel a su estilo divertido, Melody Luz respondió con humor y sinceridad: “¡Si me querías colorada vos, mentiroso! jajaja”. El intercambio generó ternura entre sus fans, que celebraron la complicidad de la pareja.

Con esta renovación, la artista reafirma su costado camaleónico y demuestra que cada cambio puede ser una forma de conectar con uno mismo. Más allá del color, Melody Luz volvió a brillar con una energía distinta que, según sus propias palabras, la hace sentir “más ella que nunca”.