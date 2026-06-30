Lionel Messi volvió a sorprender, pero esta vez lejos de una cancha. El capitán de la selección argentina se convirtió en una de las figuras de la campaña promocional de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del superhéroe de Marvel, con un video protagonizado junto al actor Tom Holland que rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales.

La producción apuesta a reunir dos de los fenómenos más grandes del entretenimiento mundial: el fútbol y el universo de Spider-Man. El resultado fue un spot cargado de humor que, en pocas horas, captó la atención de millones de fanáticos.

El encuentro entre Messi y Spider-Man

La historia comienza cuando Peter Parker, interpretado por Tom Holland, abre la puerta de un bar y se encuentra cara a cara con Lionel Messi.

"¿Eres Messi?", le pregunta el actor. Ante la respuesta afirmativa del capitán argentino, agrega: "¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman?".

Después del "sí" de Messi, Holland aparece vestido como el Hombre Araña y lanza otra pregunta: "¿Le tienes miedo a las alturas?". El futbolista responde con un desconcertado "¿Cómo?", antes de terminar sobrevolando Nueva York sostenido por las telarañas del superhéroe mientras grita durante el recorrido.

Una campaña pensada para dominar las redes

El video evita revelar detalles importantes de la trama de Spider-Man: Brand New Day. En cambio, apuesta por una fórmula diferente: unir a una de las máximas estrellas del deporte mundial con uno de los personajes más populares del cine para instalar el estreno como tema de conversación.

La estrategia llega en un contexto especial, ya que coincide con el clima previo al Mundial 2026, donde Messi volverá a ser una de las principales figuras del torneo. Sin presentar una promoción deportiva tradicional, la campaña aprovecha el enorme alcance internacional del futbolista para ampliar el público de la película.

La combinación entre humor, acción y cultura pop hizo que el video comenzara a circular rápidamente entre seguidores de Marvel, fanáticos del fútbol y admiradores del capitán argentino.

El regreso de Tom Holland como Peter Parker

Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland al papel de Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

La historia presenta una nueva etapa para el personaje, en un mundo donde nadie recuerda su identidad y donde deberá reconstruir su vida mientras enfrenta nuevos desafíos como superhéroe.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco integrado por Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.

Messi también piensa en el Mundial

Mientras el video sigue acumulando reproducciones en todo el mundo, Messi mantiene el foco en la competencia con la selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará el viernes a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

La aparición del capitán argentino junto a Spider-Man terminó convirtiéndose en mucho más que una simple publicidad: fue una de esas combinaciones inesperadas capaces de romper internet y poner a hablar, al mismo tiempo, a millones de fanáticos del cine, los superhéroes y el fútbol.