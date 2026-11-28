Mex Urtizberea atraviesa una transformación personal que va mucho más allá de un cambio de domicilio. Después de varios años vinculado a Buenos Aires, el músico, actor y conductor eligió Bariloche como el lugar para desarrollar una nueva etapa de su vida. Allí está construyendo su futura vivienda, aunque mientras espera que finalicen los trabajos decidió instalarse en una casa rodante ubicada en el mismo terreno.

El proyecto lleva el nombre de Casa FA y ya comenzó a tomar forma en medio del paisaje patagónico. A través de sus redes sociales, el artista comparte distintos momentos de la construcción y muestra cómo evoluciona la propiedad. Una de las publicaciones de la empresa encargada de los trabajos sintetizó el avance con una frase: “Casa FA sigue tomando forma. Construcción real, sin filtro”. Las imágenes permiten observar el desarrollo de una obra que todavía tiene varias etapas por delante.

La vivienda fue diseñada por Mariel Trigos, una arquitecta formada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que reside en Bariloche desde hace varias décadas. La propuesta contempla una estética contemporánea y utiliza el sistema de construcción en seco, una modalidad que se diferencia de los métodos tradicionales porque trabaja con estructuras y componentes que se ensamblan directamente en el terreno.

La elección de este método también tiene relación con las características climáticas de la región. La construcción en seco permite incorporar materiales de aislación en paredes y techos, algo fundamental para enfrentar los inviernos de la Patagonia. Además, puede agilizar diferentes etapas de ejecución y facilitar la organización de los trabajos. Por el momento, no trascendieron detalles precisos sobre la superficie total ni la distribución definitiva de los ambientes.

Mientras tanto, Mex Urtizberea vive en una casa rodante instalada sobre el mismo lote donde se levanta su futuro hogar. La alternativa le permite permanecer cerca de la obra y seguir personalmente cada avance. Durante una entrevista con Mario Pergolini, el conductor incluso recurrió al humor para describir el sector donde se encuentra instalado y lo definió como una especie de “conurbano” de Bariloche.

La relación del artista con la ciudad rionegrina comenzó bastante antes de tomar esta decisión. Sus primeras visitas estaban vinculadas con los viajes para esquiar, pero aquellas escapadas fueron transformándose en estadías cada vez más prolongadas. Según contó, hace aproximadamente dos años que pasa largas temporadas en el sur, donde encontró una tranquilidad que terminó influyendo en sus planes personales.

El nuevo refugio para Casa FA

Su mudanza tampoco significa abandonar sus compromisos profesionales. Durante la charla con Pergolini, explicó que organiza su agenda para viajar a Buenos Aires cada mes o mes y medio, cumplir con sus actividades laborales y después regresar a la Patagonia. De esa manera, mantiene sus proyectos artísticos sin renunciar al estilo de vida que eligió.

Así, Mex Urtizberea construye mucho más que una propiedad en Bariloche: apuesta por un cambio de rutina que venía madurando desde hace tiempo. Hasta que Casa FA esté terminada, la rodante seguirá siendo su refugio provisorio, mientras el artista disfruta de una experiencia que combina naturaleza, trabajo y una nueva manera de vivir.

El nuevo refugio para Casa FA