Wanda Nara volvió a captar todas las miradas, esta vez durante el último show de María Becerra en el Movistar Arena de Buenos Aires. La conductora fue una de las invitadas especiales de la noche y sorprendió al participar de un segmento que combinó música, moda y figuras del espectáculo. Su presencia generó una fuerte reacción entre los asistentes.

La empresaria apareció durante la interpretación de “Sexo es la moda”, el tema elegido por la cantante para darle lugar a una particular pasarela sobre el escenario. Allí, distintas personalidades fueron convocadas para desfilar junto a la artista y compartir un momento diferente con el público. Cuando llegó el turno de Wanda, los aplausos no tardaron en hacerse escuchar.

Para la ocasión, Wanda Nara apostó por un vestido negro de impronta sensual que combinó transparencias, aplicaciones brillantes y detalles de diseño. La prenda dejó al descubierto buena parte de su espalda y también contó con una abertura pronunciada en la parte delantera, una elección que reforzó el carácter atrevido del conjunto.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la extensa cola que acompañaba el vestido y aportaba movimiento a cada paso. Además, los bordados con formas curvas y geométricas generaban destellos bajo las luces del escenario. El resultado fue un estilismo de inspiración nocturna y teatral, pensado para destacarse en una presentación de estas características.

La participación de la conductora también quedó registrada en las redes sociales. Antes de salir a escena, mostró algunos preparativos junto a su equipo de estilismo, encabezado por Kennys Palacios, quien estuvo pendiente de los últimos detalles del vestuario y la imagen. Su pareja, Martín Migueles, también estuvo presente acompañándola durante la noche.

Después de la presentación, Wanda protagonizó otro momento especial junto a María Becerra. Las dos se reencontraron en camarines y compartieron un abrazo que dejó en evidencia la buena relación que mantienen. La cantante incluso le dedicó un mensaje público: “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”, escribió después del espectáculo.

La presencia de Wanda Nara se produjo durante el cierre de esta primera etapa de ocho funciones del Quimera Tour en Buenos Aires, una serie de conciertos que contó con numerosas invitadas. Por el segmento de pasarela también pasaron Zaira Nara, Valentina Cervantes, Eva De Dominici, Marta Fort y Carmen Barbieri, entre otras figuras.

Con esta aparición, la empresaria volvió a combinar su exposición mediática con una apuesta por la moda y los looks de alto impacto. Mientras María Becerra se prepara para retomar sus presentaciones en febrero, la participación de Wanda quedó entre los momentos más comentados del cierre de esta primera tanda de espectáculos.