Desde que oficializaron su romance, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli quedaron bajo la lupa permanente del mundo del espectáculo. Versiones de crisis, supuestas separaciones y reconciliaciones fugaces se repitieron una y otra vez, pero fue la propia protagonista quien decidió aclarar qué pasó realmente y revelar cómo fue la única ruptura concreta que atravesaron como pareja.

Invitada al programa La mañana con Moria, Milett Figueroa fue directa al desmentir los rumores. “La gente cree que nos hemos separado varias veces, pero no”, afirmó, y aclaró que la única vez ocurrió cuando Marcelo Tinelli lo anunció públicamente durante una transmisión en Carnaval Stream, sorprendiendo a todos.

Según contó la bailarina peruana, aquella separación duró apenas unos días y estuvo marcada por la intensidad del vínculo. “Nuestras discusiones eran muy fuertes, habíamos discutido esa misma mañana”, recordó, dejando en claro que en ese momento todavía se estaban conociendo y aprendiendo a manejar sus diferencias.

En ese contexto, Milett Figueroa asumió su parte de responsabilidad en la exposición del conflicto. “Yo también tuve culpa, porque de impulsiva le dije que lo anuncie, pero uno no tiene que hacer esas cosas”, confesó. Incluso, reveló que luego el propio Marcelo Tinelli reconoció que esa decisión fue un error.

Otro pasaje que generó repercusión fue cuando habló de los celos y la confianza. Sin vueltas, relató una situación inesperada: “Un día le quise agarrar el celular para revisarlo, pero dije ‘mejor no’”. Con esa frase, dejó en claro que no es de controlar ni perseguir a su pareja.

Sobre ese punto, destacó la actitud de Marcelo Tinelli y su forma de manejar la exposición. “Él deja el celular adelante mío porque no tiene nada que esconder”, explicó, aunque reconoció que recibe mensajes de muchas mujeres y lo definió como “muy encantador”.

Lejos de victimizarse, Milett Figueroa se mostró segura y firme respecto a sus límites. “No me gusta estar atrás de nadie cuidándolo. Yo no puedo limitarme ni cortarme las alas”, afirmó, remarcando que la base del vínculo es la libertad y el respeto mutuo.

Finalmente, la modelo cerró con una frase que resume el presente de la relación con Marcelo Tinelli y busca poner fin a los rumores: “Cada vez que podemos amarnos, nos amamos y mucho”, dejando en claro que, al menos por ahora, la historia sigue firme.