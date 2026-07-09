La denuncia por violencia psicológica que presentó Cecilia Ce contra Nacho Levy continúa generando repercusiones. En este contexto, Gloria Carrá, quien también mantuvo una relación con el referente social, habló con Puro Show y fijó posición sobre el caso, aunque evitó brindar detalles de su experiencia personal.

En la entrevista, Gloria Carrá explicó que decidió comunicarse con la denunciante para expresarle su apoyo. “Decidí hablar con ella porque siempre me voy a solidarizar con las mujeres, siempre las voy a escuchar, porque soy mujer y me han pasado muchas cosas”, expresó. Sin embargo, dejó en claro que no tenía intención de referirse puntualmente a la situación que involucra a Nacho Levy.

La actriz sostuvo que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en la intimidad y explicó los motivos por los que no suele hablar de experiencias personales. “No voy a hablar específicamente del caso”, remarcó antes de agregar: “Uno elige muchas veces hasta dónde hablar. Por mi privacidad también, porque no tengo ganas de poner el cuerpo para eso”.

Además, Gloria Carrá aclaró que su decisión de guardar silencio sobre determinadas cuestiones no está relacionada con el miedo, sino con un límite que ella misma establece. De esa manera, buscó diferenciar su postura personal del respaldo que manifestó hacia quienes deciden denunciar situaciones de violencia.

Otro de los temas abordados durante la charla fue la determinación de La Garganta Poderosa de apartar a Nacho Levy luego de que trascendiera la denuncia. Sobre esa medida, la actriz fue contundente y respaldó la decisión institucional. “Me parece bien que se tomen las medidas que se tengan que tomar, siempre”, afirmó.

Hacia el final de la nota, el cronista Nacho Rivarola le consultó directamente si la denuncia la había sorprendido. Aunque Gloria Carrá optó por no responder de manera explícita, su gesto llamó la atención durante la entrevista y dejó lugar a interpretaciones.

Fue el propio periodista quien, al observar la reacción de la actriz, comentó: “Creo que con esa cara lo decís todo”. La frase rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista, ya que muchos interpretaron que la expresión de Gloria Carrá transmitió más que cualquier respuesta verbal.