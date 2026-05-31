Después de varias semanas enfocada en su recuperación, Mirtha Legrand volvió a mostrarse en plena forma y eligió una de las propuestas más exitosas de la cartelera porteña para disfrutar de una noche distinta. La conductora asistió al Teatro El Nacional para ver Sottovoce, la comedia encabezada por Adrián Suar, y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada.

La presencia de la diva generó una enorme expectativa entre los asistentes. Tras haber superado un cuadro de bronquitis que la obligó a alejarse temporalmente de sus compromisos laborales, la conductora retomó su agenda habitual y aprovechó una noche libre para reencontrarse con el teatro.

La obra, que se consolidó como uno de los éxitos de la temporada, cuenta además con las actuaciones de Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega. Durante toda la función, Mirtha Legrand siguió con atención cada escena y respondió con risas constantes a las situaciones de humor que propone la historia.

Emotivo encuentro entre Mirtha y Suar

Al finalizar la presentación, el público presente reconoció a la conductora con una cálida ovación. En medio de los aplausos, Adrián Suar y el resto del elenco se acercaron para agradecerle su presencia y compartir un momento muy especial frente a todos los espectadores.

Fue entonces cuando se produjo una de las escenas más emotivas de la noche. Con el micrófono en la mano y visiblemente feliz por lo que acababa de presenciar, Mirtha Legrand felicitó a los actores y destacó el trabajo realizado sobre el escenario.

La frase que pronunció rápidamente se volvió viral entre los presentes y en las redes sociales. “Hace años que no me reía tanto”, expresó la conductora, generando una inmediata reacción de emoción tanto en Adrián Suar como en sus compañeros de elenco.

Emotivo encuentro entre Mirtha y Suar

Más allá de sus palabras, la conductora también llamó la atención por su elegancia. Para la ocasión eligió un conjunto de dos piezas en color rosa pastel, con delicados bordados florales, detalles de pedrería y una chalina a tono que completó un look sofisticado.

Con una amplia sonrisa, Mirtha Legrand saludó a los fanáticos y a la prensa que aguardaban a la salida del teatro. Su presencia confirmó su excelente momento personal y dejó una imagen que combinó afecto, reconocimiento y una enorme pasión por el espectáculo argentino.