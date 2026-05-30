La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a convertirse en el centro de todas las miradas tras un episodio protagonizado por Nenu López y Franco Zunino, dos participantes que desde hace semanas venían despertando sospechas sobre una posible historia de amor dentro del reality de Telefe.

La química entre ambos había sido evidente desde los primeros días de convivencia. Entre conversaciones constantes, bromas compartidas y gestos de complicidad, los fanáticos comenzaron a notar que existía algo más que una simple amistad. Con el correr de los días, ese vínculo fue creciendo y generó cada vez más comentarios tanto dentro como fuera de la casa.

El momento que terminó de confirmar las especulaciones ocurrió durante una situación cotidiana que quedó registrada por las cámaras. Allí, Nenu López y Franco Zunino compartieron un instante de gran cercanía que rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores del programa.

Según se pudo observar en la transmisión, los participantes dejaron atrás cualquier tipo de duda y protagonizaron su primer beso dentro de la competencia. La escena marcó un antes y un después en la relación y confirmó que la atracción entre ambos era real.

Después de ese acercamiento, Franco Zunino expresó toda su felicidad con una frase que rápidamente se hizo viral: “Al fin nos sacamos las ganas”. Por su parte, Nenu López, entre risas y visiblemente sorprendida por lo sucedido, respondió: “¿Qué decís?”, alimentando aún más la complicidad que muestran frente a las cámaras.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el romance generó repercusiones inmediatas entre los demás jugadores. Algunos manifestaron sorpresa por la rapidez con la que evolucionó la relación, mientras que otros comenzaron a especular sobre cómo podría impactar este vínculo en el desarrollo estratégico del juego.

Mientras la historia sentimental gana protagonismo, también volvió a salir a la luz un aspecto poco conocido del pasado de Franco Zunino. Meses atrás, en el programa Secretos Verdaderos, se reveló que el participante trabajó como stripper en Gualeguaychú, una experiencia que llamó la atención de muchos televidentes.

Durante aquella emisión, Osky recordó cómo conoció al actual integrante de Gran Hermano y destacó sus cualidades personales. “Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso y muy bonito”, afirmó. Además, aseguró que desde el primer momento percibió en él una fuerte determinación para alcanzar sus objetivos, una característica que hoy vuelve a quedar en evidencia dentro de la casa más famosa del país.

Noche fogoza en Gran Hermano