Antes de que la nueva internación de Mirtha Legrand se hiciera pública, la noticia ya había llegado a un círculo reducido del espectáculo. Moria Casán contó cómo recibió esa información y expuso una conversación que, hasta entonces, había quedado fuera de los medios por tratarse de un momento delicado para la conductora y su familia.

La revelación apareció durante su participación en PrimiciasYa, por América TV, cuando habló del regreso de la Chiqui al Sanatorio Mater Dei. La preocupación estaba puesta en que habían pasado pocos días desde el alta anterior. Sin embargo, la One aportó otro aspecto de lo sucedido: ella había sabido de la situación antes de su difusión pública.

“Estoy al tanto desde ayer. María Fernanda Callejón mandó a la tarde esta noticia”, afirmó Moria Casán. Así identificó a su compañera del magazine matutino de eltrece como quien había compartido el dato. Según relató, el mensaje llegó a un grupo privado y permitió que algunos integrantes del ambiente conocieran anticipadamente lo que ocurría con Mirtha Legrand.

Al reconstruir el intercambio, agregó: “Esto que salió en La Nación, esto mismo mandó la Callejón. Pero después dijo 'perdón, chicos mala mía'”. La aclaración posterior de la actriz también quedó dentro de aquella conversación. Casán no detalló cómo su compañera había obtenido la información ni explicó qué había motivado exactamente ese pedido de disculpas.

Entre quienes recibieron el mensaje, según su relato, se optó por mantener la reserva para cuidar la intimidad de la conductora. Por eso, la circulación entre colegas no se tradujo de inmediato en una comunicación al público. El testimonio de Moria Casán dio a conocer esa instancia previa, hasta entonces ajena a las noticias sobre el reingreso.

En cuanto al estado de Mirtha Legrand, el parte del Mater Dei informó que presenta "un cuadro compatible con neumopatía". La institución indicó que permanecería allí para continuar con los estudios, recibir tratamiento y estar bajo control médico. Esa comunicación es la referencia oficial sobre su situación, después de haber vuelto al establecimiento donde había atravesado la internación anterior.

La información que llegó al grupo y el parte médico corresponden, así, a dos planos distintos: cómo se conoció la noticia y qué comunicaron los profesionales. El aporte de Casán permitió reconstruir el primero, pero no agregó precisiones clínicas. Los detalles sobre la evolución de la Chiqui siguen dependiendo de quienes la atienden, mientras su entorno atraviesa este nuevo período de atención.