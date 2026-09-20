El nuevo parte médico de Mirtha Legrand dejó preguntas sobre qué motivó su regreso al sanatorio y cómo se relaciona con el episodio respiratorio anterior. Nelson Castro abordó esas dudas en Telenoche y puso el foco en una distinción importante: los indicios que encuentran los profesionales y el diagnóstico que todavía buscan confirmar.

Durante la emisión de las 20, el periodista y médico se detuvo en la expresión “cuadro compatible con neumopatía”, utilizada por el Mater Dei. “Una neumopatía es una neumonía”, afirmó al interpretar el comunicado referido a la conductora. En su explicación, planteó la posibilidad de una neumonía en estudio, sin presentarla como una confirmación definitiva del equipo tratante.

La palabra “compatible” fue central en ese análisis. Según explicó Nelson Castro, señala que se están realizando estudios para precisar el diagnóstico y conocer el alcance del cuadro. Así, la información difundida sobre Mirtha Legrand describe una sospecha clínica que debe evaluarse, mientras los médicos reúnen los elementos necesarios para determinar qué está ocurriendo y cómo abordarlo.

La preocupación también está vinculada con el antecedente inmediato: la conductora había recibido el alta después de atravesar una bronquitis. Sobre esa posible evolución, el comunicador señaló: “La bronquitis es una infección de los bronquios. Cuando pasa a la neumonía es obviamente una complicación, es un cuadro mayor”. Su advertencia se refirió al escenario de que se confirme ese cambio.

El regreso de Mirtha Legrand al Sanatorio Mater Dei se produjo este viernes, después de que durante la mañana se sintiera mal y presentara fiebre. Habían pasado apenas unos días desde su salida del establecimiento. Esos síntomas motivaron una nueva internación y la evaluación que luego quedó reflejada en el parte analizado en la pantalla de El Trece.

Entre los procedimientos que podrían ayudar a esclarecer el cuadro, Nelson Castro mencionó radiografías y tomografías. También habló de la posibilidad de realizar cultivos para investigar el origen de la infección y orientar el tratamiento. Se trató de una descripción de estudios posibles, no de un listado confirmado de prácticas ya realizadas a la paciente.

Por ahora, el punto pendiente es establecer si la sospecha de neumonía se confirma y qué alcance tiene la afección. Esa precisión permitirá interpretar el reingreso más allá del antecedente de bronquitis. La explicación televisiva aportó contexto al comunicado, pero las conclusiones sobre el estado de la conductora siguen dependiendo de los resultados y de la evaluación de quienes la atienden.