La desmentida de Gastón Edul sobre su supuesto romance no alcanzó para dejar conforme a Nati Jota. Cuando el periodista visitó Sería Increíble, en Olga, la conductora aprovechó su presencia para plantearle qué le había molestado de su respuesta a las versiones que los involucraban, tanto por un supuesto acercamiento como por un video íntimo que circuló atribuido a ambos.

Parte del malestar remitía a los dichos de Ale Castelo en Fue Todo, de Jotax Digital: “Lo que pasó, y que nunca nos habíamos enterado, es que en un momento dado, al comienzo de este ‘ship’, Gastón intentó acercarse a Nati y ella no es que le dijo un no rotundo, pero se hizo un poco la distraída”. Sobre el Mundial, agregó: “Me cuentan que en el Mundial Nati quiso que pasara algo con Edul, pero, de muy buena manera, él le dijo que no”.

Frente a Gastón Edul, Nati Jota rechazó esa versión y cuestionó su difusión: “Escuchen lo que hizo. El chico dijo en un programa que primero él me tiraba onda y yo medio que no le daba bola y que en el Mundial yo quise estar con él y que él me rechazó porque no tenía tiempo y no sé qué. Si fuera verdad, que no lo es, me parece que no da decirlo públicamente en los medios, yo nunca lo haría”.

El columnista aclaró que él no había hecho esas declaraciones y remarcó que no acostumbra hablar de su intimidad. La conductora, sin embargo, tenía otro reclamo pendiente. Al llevar la conversación hacia las imágenes que habían circulado en redes, pidió una explicación: “¿Es verdad eso que dicen? Al menos que lo aclare”.

Lo que Nati Jota le reprochó fue que hubiera negado su propia participación sin desligarla también a ella del material: “Otra cosa, vos limpiaste tu imagen y no limpiaste la mía. Y yo ahora busco Nati Jota en Twitter y me encuentro con unas imágenes, la verdad...”. Para la periodista, la aclaración había dejado sin respuesta la parte del rumor que la afectaba.

La explicación de Gastón Edul pasó por el efecto que creía que tendría nombrarla: “No hacía falta que aclare nada porque no hacía falta. No iba a hablar de vos, era peor todavía, mi manera fue hacerme el boludo”. Según sostuvo, su silencio buscaba evitar que ella quedara todavía más expuesta dentro de esa conversación.

Aunque el intercambio terminó en buenos términos, quedó planteada una diferencia sobre cómo responder a una atribución íntima que ambos rechazaban. Ella esperaba que su compañero la incluyera en la desmentida; él consideró que mencionarla amplificaría el problema. Ese desacuerdo, más que las versiones de romance, fue el reclamo concreto que la conductora quiso hacerle frente a frente.