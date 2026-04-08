Emanero fue a Otro día perdido para hablar de su presente musical, pero una pregunta inesperada cambió el eje de la charla y dejó al descubierto una historia que hasta ese momento había mantenido en reserva. Lo que parecía apenas una curiosidad terminó convirtiéndose en una confesión íntima sobre su árbol genealógico y un lazo lejano con una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina: Mirtha Legrand.

La anécdota comenzó cuando Mario Pergolini lo encaró sin rodeos en el programa de El Trece. “Me enteré, ¿Sos pariente de Mirtha Legrand?”, le preguntó. La reacción del cantante fue inmediata y tuvo más pudor que grandilocuencia. “Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”, respondió Emanero, dejando en claro que no se trataba de una historia que hubiera usado hasta ahora para llamar la atención.

De hecho, enseguida marcó que había preferido guardarse ese dato incluso en situaciones donde podía haberlo mencionado sin que sonara extraño. “Fui al programa de Juana Viale y no lo conté”, reconoció, como prueba de que nunca quiso sacar ventaja de ese vínculo ni convertirlo en parte de su perfil público. Esa aclaración fue importante, porque el propio artista insistió varias veces en que lo suyo era apenas una anécdota familiar y no una carta de presentación.

Para ordenar el parentesco, Emanero se tomó unos minutos y reconstruyó la rama familiar con paciencia. “Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. La Chiqui y mi abuelo Ángel tenían padres que eran hermanos”, explicó, tratando de bajar a tierra una relación que, contada así, ya sorprendía por sí sola.

Como la mesa seguía algo confundida, el cantante avanzó un poco más en la explicación y sumó un dato de origen que terminó de cerrar el mapa. “Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”, detalló. Ahí quedó claro que la conexión existe, aunque venga por una rama lejana y sin contacto entre ambas familias.

Mario Pergolini, ya con el dato servido, lo resumió sin demasiadas vueltas: “Para mí sos pariente de Mirtha”. Pero Emanero eligió bajar cualquier lectura grandilocuente. “Parientes lejanos, es un dato de color nomás”, contestó. Incluso, arriesgó una definición casera para ubicar ese lazo: “Creo que abuela segunda”. No conforme con eso, volvió a reforzar la idea de que nunca buscó sacar provecho del tema: “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”.

La charla cerró con humor, fiel al tono del programa, cuando Mario Pergolini soltó: “Suban esto a las redes sociales y mencionen a Mirtha. Yo creo que en dos semanas estarás comiendo con ella”. Pero más allá del remate, la escena dejó una revelación inesperada: Emanero terminó contando una historia familiar que había preferido callar y que, de golpe, lo ubicó en una línea lejana del clan Legrand.