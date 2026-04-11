La relación entre Nicole Neumann y Manu Urcera volvió a quedar en el centro de la escena luego de que circularan versiones de una supuesta crisis. Sin embargo, lejos de confirmar una separación, ambos decidieron salir a hablar y dar su versión sobre lo que realmente sucede en su vida cotidiana.

Todo comenzó cuando el periodista Juan Etchegoyen deslizó que la pareja atravesaba un distanciamiento. A partir de ahí, las redes sociales se llenaron de especulaciones, sobre todo porque muchos seguidores notaron que ya no se muestran tan juntos como antes en sus publicaciones.

En ese contexto, se viralizó una explicación inesperada: la falta de intimidad durante los fines de semana. Fue el propio Manu Urcera quien, tiempo atrás, había dado pistas sobre esta dinámica en una entrevista con Pollo Álvarez.

“Yo los fines de semana me voy a las carreras. Hay veces que no, que llegás cansado”, había contado el piloto, dejando en claro que su profesión impacta directamente en la rutina de pareja. Esa frase cobró nueva relevancia en medio de los rumores.

A esta situación se suma la llegada de Cruz, el hijo que tienen en común. El bebé modificó por completo las prioridades familiares y el día a día de ambos, algo que también influye en los momentos de intimidad.

Lejos de esquivar el tema, Nicole Neumann fue contundente cuando habló con Nancy Duré en el programa Puro Show. “No es verdad que me separé, para nada”, aseguró, buscando bajar la tensión mediática.

Además, la modelo explicó cómo reaccionaron ante los mensajes que recibieron: “No tenemos ni idea. Ayer cuando a Manu le llegó el mensaje me lo mostró y nos preguntamos lo mismo”. Y agregó: “Él no contestó porque dijo ‘Yo nunca contesto estas cosas, no voy a contestar nada ahora tampoco’”.

Por último, también se mencionó la reciente internación de Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Poroto Cubero, como otro factor que generó comentarios. Sin embargo, la propia joven salió a defender a su madre y dejó en claro que la familia está unida, desactivando cualquier polémica.