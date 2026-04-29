La ausencia de Mirtha Legrand en su clásico programa volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo, luego de que se confirmara que no estará presente en la próxima emisión de “La Noche de Mirta”. La conductora viene atravesando un cuadro de bronquitis que obligó a modificar su agenda y priorizar su recuperación.

Durante los últimos días circularon distintas versiones sobre su estado, algunas más alarmantes que otras. Sin embargo, fue Ángel de Brito quien llevó claridad al tema en LAM, donde explicó por qué la conductora no podrá retomar su actividad en el corto plazo.

“Tenía 10 días de antibióticos y más o menos 15 días de reposo. El ciclo se graba todos los viernes pero como esta semana es feriado por el 1 de mayo, adelantaron la grabación al día jueves y Mirtha Legrand no llega con el alta”, detalló el periodista.

Este cambio en el cronograma fue determinante. Aunque en otras circunstancias una diferencia de un día podría parecer menor, en este caso resulta clave respetar los tiempos médicos para garantizar una recuperación completa de la histórica figura de la televisión.

Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente del programa, ocupando el lugar de su abuela como ya lo hizo en otras oportunidades. La actriz volvió a ponerse al hombro el ciclo, manteniendo el formato activo hasta que Mirtha Legrand pueda regresar.

Por su parte, Marcela Tinayre también se refirió al estado de su madre y buscó llevar tranquilidad en su participación en “La Mañana con Moria”. Allí fue contundente al desmentir rumores exagerados que circularon en los medios.

“Se dijeron cosas espantosas pero la verdad es que mamá tiene 99 años y no está como para salir a la calle con un cuadro así mal curado”, expresó. Además, agregó: “Los médicos le dijeron que con paciencia, iba a tener entre 15 y 20 días para volver a estar 10 puntos y ella recién va por el día 13”.

Finalmente, Marcela Tinayre destacó el buen ánimo de la conductora en medio de la recuperación. “No se queda en la cama. Mira televisión, lee mucho y sigue muy atenta a todos nosotros”, aseguró, dejando en claro que, más allá del reposo, Mirtha Legrand sigue activa y acompañada.