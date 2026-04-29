El ambiente artístico argentino se vio sacudido en los últimos días tras confirmarse la ruptura entre Silvina Escudero y su esposo Federico, quienes decidieron cerrar su relación después de casi una década juntos. La noticia sorprendió a muchos, ya que la pareja mantenía un perfil relativamente bajo y estable.

La primicia fue revelada por Ángel de Brito, quien contó que habló directamente con la bailarina. Si bien Silvina Escudero evitó dar detalles profundos, autorizó que la información saliera a la luz para evitar rumores o versiones distorsionadas sobre su situación sentimental.

Con el paso de las horas, Pepe Ochoa aportó datos más concretos sobre lo ocurrido. “Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron”, afirmó, dejando en evidencia que la decisión ya estaba tomada desde hacía semanas.

Según explicó el panelista, la relación venía atravesando altibajos desde hacía tiempo. “Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, sostuvo, describiendo un desgaste progresivo que terminó siendo irreversible.

A diferencia de otras separaciones mediáticas, en este caso no hubo escándalos ni terceros involucrados. Desde el entorno de Silvina Escudero remarcan que la ruptura se dio en buenos términos, e incluso trascendió que ella misma reconoció que su ex pareja “lo dio todo” durante la relación.

El deterioro no fue repentino. Ya desde el año pasado, la artista había dejado entrever que atravesaban dificultades. “La estaban peleando”, recordó Pepe Ochoa, marcando que existía un intento genuino de sostener el vínculo, aunque sin éxito.

La dura separación de Silvina Escudero

Otro dato que confirmó la separación definitiva es que Federico ya habría comenzado una nueva etapa personal. Según trascendió, se mudó a una vivienda en Nordelta, lo que refuerza la idea de que ambos decidieron reorganizar sus vidas por separado.

Hoy, Silvina Escudero enfrenta este momento con fortaleza, enfocada en sus compromisos laborales y en seguir adelante. El cierre de esta relación marca el final de una de las historias más discretas pero sólidas del espectáculo argentino.