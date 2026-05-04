La salud de Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena en los últimos días, luego de que debiera interrumpir su actividad televisiva por recomendación médica. La diva, de 99 años, había sido diagnosticada con bronquitis, lo que la obligó a hacer reposo absoluto y ausentarse de su programa.

El faltazo a La noche de Mirtha generó inquietud entre sus seguidores, que están acostumbrados a verla cada fin de semana. La situación se volvió más llamativa cuando, tras cumplir la primera semana de reposo, la conductora tampoco regresó en la siguiente emisión.

Ese silencio alimentó todo tipo de versiones en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarse por el verdadero estado de Mirtha Legrand. Sin partes oficiales detallados, la incertidumbre fue creciendo con el correr de los días.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una señal alentadora que llevó tranquilidad. La periodista Débora D’Amato compartió una imagen reciente de la conductora que rápidamente se volvió viral.

La foto fue tomada en el cumpleaños de Elvira Guaraz, histórica colaboradora de la diva. Allí se la pudo ver a Mirtha Legrand sonriente, elegante y visiblemente recuperada, lo que generó alivio inmediato.

“Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió Débora D’Amato, confirmando lo que muchos esperaban.

La publicación desató una ola de reacciones en redes, donde fanáticos y figuras del espectáculo celebraron la mejoría de la conductora. Los mensajes destacaron su fortaleza y el deseo de volver a verla al frente de su clásico ciclo.

Según trascendió, el regreso de Mirtha Legrand a la televisión sería inminente, lo que marca un avance positivo en su recuperación. De concretarse, su vuelta a La noche de Mirtha no solo significará el fin de la preocupación, sino también un nuevo capítulo en la historia de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino.