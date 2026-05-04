Un episodio cargado de gritos y acusaciones sacudió a Gran Hermano Generación Dorada el pasado 3 de mayo, cuando Nazareno Pompei y Jennifer Galvarini protagonizaron un fuerte enfrentamiento que rápidamente se volvió viral.

Todo se desencadenó en plena gala, cuando Pincoya tomó la palabra sin rodeos y pidió que el público vote para eliminar a Nazareno. Lo que parecía una jugada más dentro de la estrategia del juego terminó generando una reacción completamente desmedida.

Visiblemente alterado, Nazareno Pompei no dejó pasar el comentario y enfrentó a su compañera delante de todos. “No te hagas la boluda. Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, lanzó, elevando rápidamente el tono.

Lejos de achicarse, Jennifer “Pincoya” Galvarini sostuvo su postura con firmeza. “Sí, sí”, respondió sin titubeos, lo que encendió aún más la bronca del exfutbolista, que no pudo controlar su enojo.

“No jugás conmigo con eso. No me tratés de traicionar a mí”, insistió Nazareno, cada vez más exaltado. Incluso la desafió a repetir su pedido: “Pedí. Pedí que me vaya yo. Pedí, pedilo que te veo”.

La tensión escaló en segundos y el clima se volvió irrespirable dentro de la casa. “No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles”, disparó, marcando distancia con el resto de sus compañeros y dejando en claro su enojo.

El descargo continuó con insultos y descalificaciones. “Yo no soy estos giles, no te hagas la loca conmigo. Porque yo te trato bien”, remarcó, antes de lanzar calificativos como “bocona” y “fantasma”, que terminaron de sellar el escándalo.

El episodio no solo impactó en la convivencia de Gran Hermano, sino que también explotó en redes sociales, donde el público debatió sobre los límites del juego, la violencia verbal y la intensidad con la que algunos participantes viven la competencia.