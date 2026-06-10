La bronca de Ricardo Darín apareció con fuerza al hablar del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El actor no se quedó solamente en el dolor por el crimen, sino que apuntó contra las fallas previas que, según planteó, pudieron haber cambiado el desenlace.

El caso lo llevó a cuestionar el funcionamiento de los mecanismos de protección y el rol de quienes debían intervenir antes de que la violencia escalara. En ese marco, Ricardo Darín fue contundente al resumir el impacto que le produjo la noticia: “La situación es tremenda”.

Durante una entrevista en España, el actor puso el foco en una responsabilidad que excede al movimiento de mujeres y alcanza a toda la sociedad. “Lo que ocurrió con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir”, expresó.

La indignación de Ricardo Darín también estuvo ligada a los antecedentes del principal sospechoso, Claudio Barrelier. Según se conoció, el acusado había tenido denuncias previas por violencia de género y antecedentes de detención, un dato que para el actor vuelve todavía más grave lo ocurrido.

Ante esa situación, el intérprete fue directo contra quienes debían actuar frente a esas señales. “Es decir, si esa línea de energúmenos hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, sostuvo, al remarcar que la falta de respuesta institucional puede tener consecuencias irreparables.

En su análisis, Ricardo Darín amplió la mirada y llevó la discusión hacia una pregunta más incómoda sobre los vínculos, las conductas violentas y el silencio social. “¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir. ¿Qué pasa con las personas, con los hombres básicamente, que no reaccionamos?”, reflexionó.

El cierre de su planteo quedó atravesado por un pedido concreto dirigido, sobre todo, a los hombres. “Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, que en determinados contextos hasta nos parecían un poco graciosas pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad y una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica”.