La Mississippi llega a Neuquén con un show especial por los 15 años de su álbum “Búfalo”

La escena del rock argentino tendrá una nueva cita en Neuquén con la llegada de La Mississippi, que se presentará este viernes a las 21, en Mood Live. La banda llegará con un espectáculo especial para celebrar los 15 años de la edición de Búfalo, el álbum publicado en 2011 que marcó una etapa importante en su historia musical.

Reconocida como una de las formaciones más longevas y prestigiosas del rock nacional, La Mississippi comenzó a desarrollar su formato de quinteto en 2010. Esa transformación se plasmó en Búfalo, su duodécimo trabajo discográfico, en el que el grupo apostó por una composición más directa y un sonido eléctrico, crudo y potente, con menos arreglos y una identidad marcada por la fuerza de sus canciones.

La histórica banda de rock argentino celebra un aniversario clave de su trayectoria con un disco que marcó su etapa como quinteto.

El disco reunió once temas, entre ellos nueve composiciones originales: “El Titular”, “Salvavidas”, “Búfalo”, “La máquina del amor”, “No confío”, “Rara”, “Un día más que se va”, “La ciudad” y “Solo un paso”. El álbum también incluyó dos versiones: “Hells Bells”, de AC/DC, y “Ermitaño”, una canción vinculada a Ricardo Iorio, quien participó en la grabación junto al guitarrista Claudio “Tano” Marciello, ambos referentes de Almafuerte.

La producción de Búfalo reflejó una búsqueda artística centrada en el minimalismo sonoro y en la potencia de la interpretación colectiva. El trabajo se grabó entre mayo y junio de 2011 en el Estudio Norberto Napolitano, vinculado al programa “¿Cuál es?” de FM Rock & Pop, y en Estudios Panda. Además, la edición incluyó un DVD con once videos que documentaron imágenes de las jornadas de grabación.

. La banda llevará su repertorio a Mood Live desde las 21, en una nueva cita con el blues y el rock nacional en Neuquén.

A quince años de aquel lanzamiento, la presentación en Mood Live será una oportunidad para reencontrarse con una etapa significativa de la banda y con el sonido que consolidó su formación como quinteto. La Mississippi continúa así su recorrido por los escenarios argentinos, con una propuesta que combina la tradición del blues y el rock con una identidad propia dentro de la música nacional.

La cita será este viernes 16 a las 21 en Mood Live, en Neuquén, con un espectáculo dedicado a celebrar la historia de Búfalo y su lugar dentro de la discografía del grupo.