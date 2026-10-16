Los fanáticos del rock en español tendrán una cita este sábado en Neuquén con la presentación de Ave Rapaz, la banda tributo que participará del XIX Homenaje Mundial a Héroes del Silencio, una celebración conocida internacionalmente como “El día H”. El recital será el 17 de octubre, a las 21, en Mood Live.

La propuesta se suma a una tradición que reúne a músicos de distintos lugares para rendir homenaje a la trayectoria de Héroes del Silencio, el grupo español originario de Zaragoza que se convirtió en una referencia del rock en habla hispana.

La banda tributo interpretará en vivo los grandes éxitos del grupo español este sábado 17 de octubre.

Durante el espectáculo, Ave Rapaz interpretará en vivo canciones de la banda liderada por Enrique Bunbury y recorrerá distintas etapas de su discografía, con los temas que marcaron su carrera durante las décadas de 1980 y 1990.

Mood Live será el escenario del homenaje musical, que comenzará a las 21 en Ministro González 40, Neuquén.

El encuentro tendrá lugar en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, en la ciudad de Neuquén. La presentación está prevista para las 21 y forma parte de las actividades conmemorativas que se realizan en distintos puntos para celebrar el legado musical del grupo español.

Las entradas ya están a la venta a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live. Para quienes prefieran adquirir los tickets de manera presencial, el local atiende de martes a sábado de 10 a 14 y de miércoles a domingo de 19 a 23.