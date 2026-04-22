La vida de Morena Rial atraviesa un momento de transición profunda y, en ese contexto, decidió dar un paso que no pasó desapercibido: un cambio de imagen total que sorprendió a su entorno. Mientras cumple con prisión domiciliaria, la joven busca reconfigurar su rutina y proyectar una versión distinta de sí misma.

Instalada en su hogar, Morena Rial comparte sus días dedicada a la crianza de su hijo Amadeo, quien durante su detención había quedado al cuidado de su hermana Rocío Rial. Esta nueva etapa familiar parece haber influido directamente en sus decisiones personales, incluyendo su renovada estética.

El encargado de mostrar el impactante resultado fue su estilista, Pablo Vercellone, quien publicó imágenes del antes y después. La influencer apostó por un cabello largo, rubio y con ondas, un look completamente diferente al que venía luciendo. “Cambio de look para su nueva vida”, expresó el profesional, dejando en claro que no se trata solo de lo superficial.

Lejos de los escándalos que la tuvieron en el centro de la escena, Morena Rial intenta mantener un perfil bajo. Su prioridad ahora parece estar puesta en evitar cualquier situación que complique su situación judicial, mientras reorganiza su día a día con nuevas metas personales.

Entre esos objetivos, sorprendió al revelar que comenzó a estudiar para convertirse en abogada. Además, redujo notablemente su actividad en redes sociales, aunque en una de sus últimas publicaciones dejó entrever que podría estar iniciando una nueva relación amorosa.

Cabe recordar que la hija de Jorge Rial estuvo detenida durante seis meses en la Unidad 51 del penal de Magdalena. Según su abogado, Martín Leiro, pasó parte de ese tiempo en el sector conocido como “buzones”, un área de aislamiento dentro de la prisión.

Durante su estadía, ocupó su tiempo en tareas administrativas y actividades dentro de la biblioteca, además de mantenerse conectada a través de su celular. Incluso, en ese período creó una cuenta de Instagram, donde más tarde retomaría el contacto con sus seguidores.

En paralelo, el proceso judicial sigue su curso. Morena Rial aceptó un juicio abreviado que podría derivar en una pena de hasta tres años bajo prisión domiciliaria. “De homologarse, el mes que viene se va en libertad condicional y ella está muy conforme con el acuerdo”, aseguró Martín Leiro, marcando un posible punto de inflexión en esta historia.