El conductor Mario Pergolini volvió a generar repercusión, esta vez desde su programa Otro día perdido, donde se metió de lleno en un tema sensible: el ausentismo escolar en la Argentina. En medio de una dinámica distendida, el presentador sorprendió al mostrar una imagen de su infancia como parte de una iniciativa que apunta a revalorizar la educación.

La acción forma parte de la campaña impulsada por Argentinos por la Educación, que invita a compartir fotos escolares en redes sociales con el hashtag #ArgentinaALaEscuela. La consigna es simple pero potente: recordar el paso por la escuela y nominar a otras personas para expandir el mensaje y generar conciencia colectiva.

Durante el programa, Mario Pergolini apeló a la nostalgia y también al compromiso social. “Mañana subite una foto de cuando ibas al colegio”, propuso al aire, generando la complicidad de sus compañeros. En ese intercambio también participaron Evelyn Botto y Agustín Aristarán, quienes sumaron anécdotas personales con humor.

Sin embargo, detrás del clima relajado, el mensaje fue contundente. Mario Pergolini enfatizó la importancia de la educación formal y el rol de los adultos: “Hay que ir al colegio, no hay duda”, afirmó. Para él, más allá de posibles cambios en el sistema, la asistencia sigue siendo clave mientras no exista una alternativa superadora.

El debate se apoya en datos preocupantes. Según el informe de Argentinos por la Educación, los alumnos pierden en promedio casi un año completo de clases durante la primaria. Factores como enfermedades, conflictos gremiales y desorganización impactan directamente en la continuidad escolar.

En su reflexión, Mario Pergolini fue más allá y apuntó a la responsabilidad familiar: “Son chicos que han decidido ya no ir al colegio. Y lo peor es que los padres se lo aceptan”, lanzó. Sus palabras abrieron una discusión sobre los límites, el acompañamiento y la responsabilidad adulta en la educación.

El informe también advierte que las políticas educativas actuales no lograron mejorar el aprendizaje. La flexibilización para pasar de grado no resolvió el problema de fondo y, según los especialistas, incluso podría profundizar desigualdades estructurales dentro del sistema educativo.

Por último, el contexto escolar tampoco ayuda. Un alto porcentaje de estudiantes reconoce haber sufrido situaciones de violencia o bullying, lo que impacta directamente en la asistencia. En ese escenario, la campaña busca recuperar una idea básica pero poderosa, resumida por Mario Pergolini: “Mostrar que fuimos al colegio y que es lo más normal que hay que hacer”.