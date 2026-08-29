La llegada de la biopic de Moria Casán a Netflix generó una repercusión que fue mucho más allá del éxito de audiencia. La producción de About Entertainment, estrenada el 14 de agosto y dirigida por Javier Van de Couter, volvió a poner en escena distintos capítulos de la vida de la diva y ahora quedó en el centro de una fuerte disputa por la representación de Luis Vadalá.

El conflicto surgió a partir del malestar expresado por los familiares del empresario, expareja de Moria Casán y fallecido en 2023. Según trascendió, sus allegados analizan iniciar acciones legales contra Netflix y la productora porque consideran que la ficción presenta una versión perjudicial y alejada de la realidad sobre Luis Vadalá, especialmente por las referencias vinculadas con sus adicciones y algunos episodios de aquella relación.

Mientras el reclamo comenzó a tomar fuerza, la protagonista de la historia mantuvo silencio y decidió alejarse de la polémica. Sin embargo, luego de regresar de unas vacaciones en el Caribe, Moria Casán retomó sus compromisos teatrales y fue entrevistada por el móvil de Primicias Ya, donde finalmente se refirió al revuelo generado alrededor de su serie.

Consultada sobre el motivo de su viaje durante el estreno, Moria Casán explicó que simplemente quiso disfrutar de su cumpleaños lejos de todo. “Y bueno, me fui de vacaciones porque me lo merezco. Con el cumpleaños, siempre de cumpleaños trato de volar, cruzar océanos y pasarla bien. Y estoy feliz”, expresó la actriz, dejando en claro que no piensa modificar su manera de vivir a raíz de las críticas.

La diva también celebró la repercusión que consiguió la producción fuera de Argentina y destacó el alcance que tuvo en la plataforma. “Imaginate, primera en Argentina, Uruguay, qué sé yo, cantidad de países. Me excede un poco tanta globalización, pero feliz”, manifestó Moria Casán, orgullosa por el impacto internacional de la ficción.

Pero el momento más llamativo llegó cuando le preguntaron directamente por la reacción de los familiares de Luis Vadalá. Lejos de ofrecer una explicación extensa, la artista apeló a su particular sentido del humor para responder: “No voy a hablar de eso. Chicos, estoy tres e: exonerada, envaselinada y elevada”. La frase rápidamente quedó como una de las definiciones más contundentes de la diva frente al conflicto.

Moria Casán además sostuvo que una producción de semejante magnitud cuenta con un marco que, desde su perspectiva, la deja al margen de cualquier responsabilidad sobre los cuestionamientos. “Te imaginás que si hago una serie de este corte con la plataforma más importante del mundo y una productora como About, tengo exoneración. Busquen lo que significa. Libre de todo, mis amigos”, afirmó.

Por su parte, Sofía Gala Castiglione también opinó sobre la controversia y sorprendió al asegurar que la ficción fue demasiado benevolente con su padre. “¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer”, lanzó. Además, evitó hablar sobre supuestos episodios de violencia y cerró con una ironía sobre su madre: “Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe”.