La tensión escaló durante una cobertura televisiva vinculada al conflicto familiar que atraviesa Alejandro Stoessel y que tiene en el centro de la escena a su hija, Tini Stoessel. El productor fue señalado por haber arrojado piedras contra los periodistas que se encontraban trabajando en las inmediaciones de su vivienda. El episodio quedó registrado y generó sorpresa entre quienes estaban transmitiendo desde el lugar.

Todo ocurrió durante la emisión de El Diario de Mariana, el programa de Mariana Fabbiani por América TV. El móvil estaba ubicado frente a la propiedad de Alejandro Stoessel cuando comenzó una situación inesperada: desde el interior del vehículo, la periodista Sofía Úbeda advirtió que estaban recibiendo piedrazos mientras intentaban realizar la cobertura.

"¡No! ¡Están tirando piedras!", expresó la cronista, visiblemente sorprendida por lo que estaba sucediendo. La reacción también alcanzó al camarógrafo que la acompañaba, quien respondió incrédulo: "¡Estás jodiendo!". Segundos después, Úbeda volvió a manifestar su desconcierto: "¡No! ¿Cómo va a tirar piedras?".

Desde el estudio, Mariana Fabbiani siguió atentamente lo que ocurría con el móvil y explicó que el equipo periodístico simplemente estaba realizando una cobertura en la vía pública. La conductora apuntó directamente contra Alejandro Stoessel y aseguró: "Alejandro empezó a tirar piedras a la prensa que estaba afuera".

La situación generó todavía más repercusiones cuando Martín Candalaft explicó que el ataque no habría afectado únicamente al equipo de América TV. Según relató el periodista, otros medios presentes también habían sufrido los piedrazos y varios trabajadores habían visto al productor realizando esa acción.

"Lo vieron", afirmó Candalaft al referirse a quienes identificaron al responsable. Además, consideró que la reacción era injustificable pese al contexto personal que atraviesa Alejandro Stoessel. "Es condenable. La está pasando mal, pero no se justifica tirarle piedras a un móvil que está en la vereda, que es pública", sostuvo durante el programa.

El escándaloso actuar de Alejandro Stoessel

La situación finalmente provocó la intervención de la policía, que llegó hasta la zona después de recibir numerosos llamados de vecinos. La presencia de cámaras y periodistas había generado preocupación entre quienes viven en el lugar, principalmente por la posibilidad de que sus viviendas quedaran expuestas durante la transmisión.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes, indicaron a los trabajadores de prensa que podían continuar con su tarea, aunque solicitaron una condición para evitar mayores inconvenientes: "Dijeron, bueno chicos, trabajen tranquilos, pero por favor sin enfocar las casas". El episodio quedó así sumado a la creciente tensión alrededor de Tini Stoessel y su familia.