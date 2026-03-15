El Lollapalooza volvió a demostrar que no es solo un festival de música. En cada edición, el evento también se convierte en una vidriera de estilos donde los artistas aprovechan el escenario para mostrar propuestas estéticas tan potentes como sus canciones. En 2026, figuras como Ángela Torres y Soledad Pastorutti se llevaron buena parte de las miradas gracias a vestuarios que reflejaron identidades musicales muy distintas.

Sobre el escenario, Soledad Pastorutti sorprendió con una imagen renovada que mantuvo el vínculo con su raíz folclórica, pero con una impronta moderna. La cantante apostó por un conjunto rojo intenso que resaltaba su presencia escénica y acompañaba cada movimiento durante el show. La elección combinó elegancia con energía, dos rasgos que suelen caracterizar las presentaciones de la artista.

El vestuario estaba compuesto por un diseño de dos piezas con caída fluida y una silueta estilizada que permitía desplazarse con naturalidad durante el recital. El conjunto incluía además un cinturón negro ancho con hebilla dorada que contrastaba con el rojo del traje y equilibraba la estética. Para completar el look, Soledad Pastorutti llevó el cabello recogido en una larga trenza alta que descendía por la espalda.

Ángela Torres también protagonizó uno de los momentos más comentados del festival. La cantante apareció con una propuesta visual delicada y contemporánea que acompañó el clima emocional de su show. Su vestuario combinó guiños románticos con detalles actuales, generando una imagen suave que contrastó con la energía del escenario.

Para el comienzo de su presentación, Ángela Torres eligió una pollera desmontable en tono celeste pastel con terminaciones de encaje. La prenda se combinaba con una falda acampanada hasta los tobillos que dejaba ver zapatos de plataforma en la misma paleta de color, logrando una estética etérea y muy femenina.

Con el avance del espectáculo, el outfit de Ángela Torres tuvo una transformación que aportó dinamismo al show. Debajo del conjunto inicial apareció un minivestido celeste con detalles de encaje en el ruedo que mantuvo la línea romántica, aunque con una silueta más moderna pensada para el movimiento sobre el escenario.

El Lollapalooza 2026 también mostró otras apuestas de moda entre los artistas. Joaquina llamó la atención con un vestido azul eléctrico de encaje y silueta teatral, mientras que Paulo Londra eligió un look urbano con jeans anchos y remera oversize. Six Sex, en tanto, llevó una propuesta audaz con un conjunto rayado en blanco y negro que mezcló sensualidad y estética retro. Cada uno, a su manera, volvió a confirmar que en el festival la música y la moda caminan juntas.