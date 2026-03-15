La aparición tomó por sorpresa a miles de fanáticos que estaban disfrutando del show. Cuando nadie lo esperaba, Luck Ra irrumpió en el escenario para compartir un momento especial con Chayanne y desató una ovación inmediata del público. La escena se vivió primero en Córdoba y luego volvió a repetirse en el Estadio Vélez, donde ambos artistas protagonizaron uno de los momentos más celebrados de los conciertos.

El encuentro marcó un reencuentro muy esperado para el cantante cordobés. Durante la primera presentación, realizada en el Estadio Instituto de Córdoba, Luck Ra apareció como invitado especial y se sumó al espectáculo del artista puertorriqueño frente a una multitud que no tardó en reaccionar con entusiasmo ante la inesperada sorpresa.

Sobre el escenario, Luck Ra y Chayanne interpretaron juntos “Un siglo sin ti”, una canción que el público coreó desde el primer momento. El estadio entero acompañó la performance con aplausos, gritos y celulares en alto mientras ambos artistas compartían una versión en vivo que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más altos de la noche.

La química entre los dos cantantes volvió a repetirse días después en el Estadio Vélez. Allí, el espectáculo tomó nuevamente un giro especial cuando Luck Ra volvió a sumarse al recital de Chayanne para recrear el mismo momento que ya había causado furor en Córdoba. Miles de personas cantaron de pie mientras el tema avanzaba entre aplausos y baile.

La colaboración que unió a Luck Ra y Chayanne ya venía generando repercusión entre los seguidores de ambos artistas. La canción supera los 86 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los cruces musicales más comentados entre el pop latino y el cuarteto argentino.

Mientras tanto, el cantante cordobés continúa atravesando un año cargado de actividad. En los primeros meses recorrió distintos puntos del país con presentaciones en festivales de verano, visitando ciudades como Puan, Concepción del Uruguay, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Ayacucho.

La agenda internacional también aparece en el horizonte de Luck Ra. En las próximas semanas viajará a México para participar en varios eventos musicales, entre ellos el Festival Resuena en Puebla y el Lunario de Ciudad de México. Más adelante, el artista también tiene previsto presentarse en Perú, donde encabezará un show en Costa 21 en el mes de mayo.