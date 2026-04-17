La vuelta de Andrea del Boca a la escena pública no pasó desapercibida. Luego de su sorpresiva salida de Gran Hermano Generación Dorada, la actriz decidió romper el silencio con una aparición que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

El regreso se dio a través de un video publicado por Kennys Palacios, quien compartió un momento íntimo y relajado junto a la artista. En el clip, ambos se muestran cómplices mientras interpretan con gestos la canción “El amor”, uno de los temas más recordados de la carrera de la protagonista.

A pesar del tono distendido del contenido, los seguidores no tardaron en reparar en un detalle puntual: una marca visible en el rostro de Andrea del Boca. Se trata de una leve cicatriz ubicada en el labio superior, zona donde habría sufrido el golpe durante el accidente dentro de la casa.

Este pequeño indicio físico fue suficiente para reavivar la preocupación de los fanáticos, que desde su salida del reality venían preguntándose por su estado de salud. La imagen generó una ola de comentarios, muchos de ellos expresando alivio al verla nuevamente activa.

En la publicación, Kennys Palacios acompañó el video con un mensaje afectuoso: “Lindo volver a verte Andrea del Boca”. Esa frase simple, pero cargada de cercanía, terminó de confirmar que la actriz está atravesando un proceso de recuperación acompañado de su círculo más íntimo.

Cabe recordar que la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada había generado grandes expectativas. Su presencia aportaba una cuota de nostalgia y trayectoria que diferenciaba esta edición del reality, por lo que su abrupta salida impactó de lleno en la audiencia.

El accidente, que no fue mostrado en detalle en pantalla, generó múltiples versiones y especulaciones. Sin embargo, la reciente aparición de la actriz aporta claridad sobre las consecuencias físicas del episodio, mostrando que, si bien hubo un golpe, su evolución es favorable.

De esta manera, Andrea del Boca eligió un regreso sutil pero contundente. Sin declaraciones extensas, pero con una imagen que habla por sí sola, volvió a conectar con el público y dejó en evidencia que, pese al susto, está lista para retomar su rutina.