Moria Casán volvió a ocupar el centro de la escena con un proyecto que la devuelve convertida en ficción, pero sin perder el pulso de una figura que nunca necesitó pedir permiso para avanzar. Netflix presentó el primer tráiler de Moria y, con ese adelanto, terminó de abrir una puerta que ya venía generando curiosidad: cómo será llevar a la pantalla la vida de una mujer que hizo de la provocación, la reinvención y el exceso una marca propia.

El lanzamiento del avance vino acompañado por una definición clave. La serie se estrenará el 14 de agosto, una fecha que no pasó inadvertida porque coincide con los 80 años de Moria Casán. Así, la plataforma eligió acompañar ese aniversario con una producción que no busca quedarse en la postal conocida de la diva, sino recorrer su recorrido desde distintos momentos y con una estructura que apuesta a mostrar sus cambios, sus quiebres y también su permanencia.

Uno de los rasgos más llamativos de la ficción está en la decisión de dividir a La One en tres interpretaciones. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de ponerle cuerpo a distintas etapas de su vida, en una elección que ya de por sí deja ver que la serie no piensa resumirla en una sola imagen. La apuesta va por otro lado: mostrar una figura múltiple, movediza, siempre en transformación, imposible de reducir a una única versión.

Según se adelantó, Moria no se limitará a reconstruir episodios conocidos de su carrera, sino que también jugará con una dimensión más amplia de su universo. La historia recorrerá pasado y presente, e incluso se permitirá proyectar una mirada sobre lo que viene, con la propia protagonista convertida en una especie de guía de su relato. Esa idea, la de una Moria Casán que maneja los hilos de su historia, aparece como uno de los núcleos más fuertes del proyecto.

La serie fue realizada íntegramente en la Argentina y cuenta con dirección y guion de Javier Van de Couter, mientras que la producción quedó en manos de About Entertainment, la compañía de Mercedes Reincke y Armando Bo. Detrás de ese armado hay una intención visible: no contar solo la biografía de una celebridad, sino construir una pieza que dialogue con el lugar que Moria Casán ocupa dentro de la cultura popular argentina.

Ese punto es el que le da una dimensión más amplia al estreno. Porque no se trata únicamente de revisar escándalos, frases filosas o momentos televisivos inolvidables. También aparece la posibilidad de mirar cómo una figura atravesó décadas enteras del espectáculo, desarmó moldes, resistió prejuicios y siguió encontrando maneras de mantenerse vigente cuando parecía que ya lo había hecho todo.

Con el primer tráiler ya en circulación y la fecha de estreno confirmada, Moria empezó a instalarse como uno de los lanzamientos argentinos más fuertes del año dentro de Netflix. Falta todavía para verla completa, pero las primeras imágenes alcanzaron para dejar claro algo: la serie no pretende explicar a Moria Casán desde afuera, sino meterse en una vida que siempre funcionó con sus propias reglas.