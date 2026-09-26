Los Premios Emmy Internacional 2026 ya tienen a sus nominados y la Argentina consiguió una importante presencia entre las producciones seleccionadas. La nueva edición de los galardones que reconocen a lo mejor de la televisión fuera de Estados Unidos incluye títulos y figuras vinculadas con la industria audiovisual local.

Uno de los nombres argentinos que aparece entre los candidatos es Ricardo Darín, quien fue reconocido por su trabajo en El Eternauta. El actor competirá en la categoría de Mejor Actor Protagónico junto a Javier Cámara, por Yakarta; Ian Roberts, por A Kind of Madness; y Bobby Schofield, por Unforgivable.

Aunque la serie basada en la obra de Héctor Germán Oesterheld no consiguió una nominación en la categoría principal, la presencia de Ricardo Darín representa uno de los reconocimientos argentinos más destacados de esta edición. La ficción fue estrenada a través de Netflix y se convirtió en una de las producciones nacionales con mayor repercusión internacional.

Los argentinos que brillan en los Emmy

Otra de las producciones argentinas que aparece en la lista es Menem, la ficción dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia. La serie, que reconstruye una etapa de la vida política y personal del expresidente Carlos Saúl Menem, fue nominada en la categoría de Mejor Serie Dramática.

En esa competencia, Menem deberá enfrentarse a producciones de distintos países: la británica A Thousand Blows, conocida en español como Mil golpes y disponible en Disney+; la francesa Carême y la india Real Kashmir Football Club. La nominación vuelve a poner a una producción argentina en el centro de la escena internacional.

El tercer representante nacional es División Palermo, la comedia creada y protagonizada por Santiago Korovsky, que consiguió una nueva nominación por su segunda temporada. La serie ya había obtenido un Emmy Internacional en 2024, durante la 52.ª edición de los premios, y ahora vuelve a competir por su última entrega.

Los argentinos que brillan en los Emmy

La ficción cuenta las situaciones que atraviesa una particular guardia urbana creada como una estrategia para mejorar la imagen de la Policía de la Ciudad. En esta oportunidad, División Palermo competirá contra Man vs Baby, del Reino Unido; Animal, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.

La edición 2026 de los Emmy Internacional contará con 64 nominados distribuidos en 16 categorías. Según informó la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, los candidatos representan a 22 países, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Portugal, Qatar, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Turquía y Reino Unido.