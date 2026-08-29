Moria Casán tuvo una celebración de cumpleaños muy particular al terminar una de las funciones de Cuestión de género. La actriz, que recientemente cumplió 80 años, fue sorprendida sobre el escenario por sus compañeros, quienes prepararon un regalo tan original como llamativo para homenajearla.

La protagonista del festejo recibió una torta que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas. Se trataba de una representación de Moria Casán, realizada con un nivel de detalle que sorprendió a todos, y que mostraba a la artista con un imponente vestido rojo, una imagen que generó risas y aplausos entre quienes estaban presentes.

El momento se vivió con mucha emoción y tuvo además la participación del público que había asistido al teatro. Al finalizar la función, los espectadores se sumaron al homenaje y entonaron el tradicional feliz cumpleaños para Moria, que recibió la ovación mientras compartía la celebración con el elenco de la obra.

El imborrable cumpleaños de Moria

Entre las personas que acompañaron a la diva sobre el escenario estuvieron su nieto Dante y su histórico asistente, Galo, quienes formaron parte de una postal familiar y afectiva en medio de la celebración. La presencia de ambos hizo todavía más especial el homenaje para la actriz.

Con su habitual personalidad, Moria Casán se mostró divertida y disfrutó cada instante del festejo. La actriz respondió al cariño recibido mientras posaba junto a la particular torta y celebraba sus ocho décadas de vida rodeada por sus compañeros de trabajo y por el público.

Pero la celebración no terminó en el teatro. Una vez concluida la función, la actriz continuó el festejo con una cena privada junto a personas de su círculo más cercano. Entre los invitados estuvo Georgina Barbarossa, quien se acercó para compartir con ella esta fecha tan significativa.

El imborrable cumpleaños de Moria

El encuentro se produjo pocos días después de la celebración que Moria Casán había realizado en la intimidad junto a familiares y amigos. La artista cumplió 80 años el 16 de agosto y desde entonces recibió múltiples muestras de afecto y homenajes de distintas figuras vinculadas al espectáculo argentino.

A lo largo de estas jornadas, Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena por una fecha que marca un momento histórico en su extensa trayectoria. Esta vez, el escenario de Cuestión de género se transformó en el lugar elegido para una celebración que combinó cariño, humor y una torta tan extravagante como la propia One.