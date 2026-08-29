La familia de Tini Stoessel atraviesa horas de máxima tensión luego del enfrentamiento protagonizado por Alejandro Stoessel con periodistas que realizaban una guardia en las inmediaciones de su vivienda en San Isidro. Tras la difusión de las imágenes del episodio, Mariana Muzlera, mamá de la cantante, reaccionó con dureza contra la prensa y lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Todo ocurrió mientras distintos cronistas y móviles televisivos se encontraban frente al domicilio familiar para intentar obtener declaraciones sobre la situación que involucra a Tini Stoessel y su padre. En las últimas horas había trascendido que la artista habría dispuesto una auditoría financiera sobre su patrimonio y sobre determinados negocios que estaban bajo la administración de Alejandro Stoessel.

La presencia de los medios generó un momento de alta tensión. Según se pudo observar en las imágenes televisivas, Alejandro Stoessel salió al cruce de los periodistas, cuestionó su permanencia en el lugar y protagonizó una fuerte discusión. Durante el episodio, el productor fue señalado por haber arrojado piedras hacia los cronistas y los vehículos que se encontraban en la calle.

La mamá de Tini rompió el silencio

Luego del enfrentamiento, el propio Alejandro Stoessel habría llamado a la Policía. La situación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue retomada por distintos programas de espectáculos, entre ellos DDM, donde se mostraron imágenes y se analizaron los detalles de lo ocurrido frente a la propiedad.

La respuesta de Mariana Muzlera no tardó en llegar. A través de sus historias de Instagram, la mamá de Tini Stoessel compartió capturas tomadas por las cámaras de seguridad de la vivienda y cuestionó la presencia de los trabajadores de prensa. "Hay un boludo en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad. Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO", escribió.

En el mismo mensaje, Mariana Muzlera anticipó que la familia analiza avanzar por la vía judicial contra quienes participaron de la cobertura. "Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos quién es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga", expresó la madre de Tini Stoessel.

La mamá de Tini rompió el silencio

Pero eso no fue todo. La mujer también publicó una imagen vinculada con la cobertura televisiva y la acompañó con una palabra que generó repercusión: "NEFASTOS". De esta manera, dejó clara su postura frente a los periodistas que se encontraban realizando la guardia y volvió a advertir sobre posibles acciones legales.

En paralelo, el conflicto familiar también habría tenido consecuencias en la faceta artística de Tini Stoessel. La cantante decidió retirar de sus próximos conciertos "Pa" y "Ángel", dos canciones especialmente vinculadas con su padre y con distintos momentos de su trayectoria. La decisión sumó todavía más incertidumbre a una situación que continúa generando repercusión.