El mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo de tensión luego del explosivo descargo de Moria Casán, quien no dudó en apuntar con dureza contra Betiana Blum tras un incómodo cruce que se dio en un camarín teatral.

Todo ocurrió en el Teatro Metropolitan, donde la protagonista de Cuestión de género recibió la visita de su colega luego de una función. Lo que parecía un simple saludo terminó convirtiéndose en una situación tensa que dejó a Moria Casán completamente indignada.

Durante su programa La mañana con Moria, la diva relató en detalle lo sucedido y explicó que Betiana Blum comenzó a realizarle una serie de críticas sin que nadie se las pidiera. Ese gesto fue interpretado como una falta total de respeto.

“No tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, lanzó sin filtros Moria Casán, dejando en claro su postura frente a lo ocurrido.

Además, la artista reveló uno de los comentarios que más le molestó: cuando Betiana Blum insinuó que parecía querer abandonar el escenario. Lejos de quedarse callada, la diva defendió su profesionalismo con firmeza.

“¡Justo yo! Con lo que trabajo... 35 minutos con 35 páginas, es un ping-pong”, retrucó Moria Casán, destacando el esfuerzo que implica su desempeño en Cuestión de género y cuestionando la observación de su colega.

Pero el enojo fue en aumento cuando la conductora consideró que Betiana Blum se extralimitó al ingresar al camarín con una actitud cercana a la de una directora. “Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones”, disparó.

Finalmente, Moria Casán fue aún más contundente al deslizar que detrás de la actitud de Betiana Blum podría haber sentimientos ocultos. “Me pareció tan desubicada… No por lo atrevida, sino por el celo, la envidia”, afirmó, antes de cerrar con una frase filosa que no pasó desapercibida: “Pesada, desubicada, mala, envidiosa”.