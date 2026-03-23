El conflicto explotó en pantalla, tuvo consecuencias inmediatas y dejó una salida que sacudió al programa. Cinthia Fernández quedó fuera de La mañana con Moria tras un cruce tenso al aire, pero lo que más llamó la atención fue la reacción posterior de Moria Casán, que eligió correrse del centro de la escena.

La situación se originó a partir de un enfrentamiento con María Fernanda Callejón que rápidamente escaló. El episodio terminó marcando un quiebre dentro del ciclo y derivó en la desvinculación de Cinthia Fernández, en una decisión que generó repercusión tanto dentro como fuera del programa.

Mientras el tema crecía en los medios, Moria Casán se encontraba fuera del país. Ese contexto fue clave para entender su postura, ya que, según explicó, no estuvo al tanto de lo que ocurría en tiempo real y prefirió mantenerse al margen.

"Me enteré de todos por redes, por supuesto peor estoy desentendida porque estaba descansando. Detox total. Rolón, mi productor, me dijo que eran vacaciones y que me olvidara de todo", contó Moria Casán al regresar, marcando una distancia clara respecto a lo sucedido.

Lejos de involucrarse en el conflicto, la conductora sostuvo una posición firme sobre el tema. En lugar de opinar o profundizar en los motivos de la salida, eligió respaldar la decisión sin abrir debate.

"No tengo nada que opinar. La decisión de producción y del canal se tomó como corresponde. Como saben ustedes, Fernández se fue del programa pero no voy a decir nada más de eso. El show debe continuar", agregó Moria Casán, dejando en claro su postura.

El silencio elegido por la conductora también llamó la atención por contraste. En un contexto donde el conflicto invitaba a la polémica, su decisión fue no amplificar la situación y sostener el foco en la continuidad del programa.

Mientras tanto, el ciclo sigue adelante con cambios en su dinámica interna. La salida de una figura fuerte como Cinthia Fernández modifica el equilibrio del panel y abre una nueva etapa en el programa.

Así, entre tensiones, decisiones y silencios, Moria Casán optó por correrse del ruido y dejar que el conflicto quede atrás. Su reacción, más que lo ocurrido en sí, terminó siendo uno de los puntos más comentados del episodio.